Um shopping de Porto Alegre recebe nesta quarta e quinta-feira um evento gratuito da Nasa

Nesta quarta e quinta-feira, das 10h às 22h, o Shopping Iguatemi vai receber um evento “de outro planeta”: é o evento “Nasa Science Days”, apresentado pela primeira vez na Região Sul do País. Em destaque, uma série de experiências ligadas ao universo científico e aeroespacial, com a assinatura da agência norte-americana.

Além da entrada gratuita e da tradução simultânea, há uma motivação-extra: as comemorações dos 50 anos da missão Apollo 11, responsável pelo até então inédito desembarque do homem na Lua, em 16 de julho de 1969, com os astronautas Neil Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin e seu famoso passeio pelo satélite natural da Terra.

Inspirado no “Dia do Espaço” realizado anualmente no Estado da Flórida (EUA), o “Science Days” tem como propósito sensibilizar crianças, adolescentes e adultos para a importância da ciência e da tecnologia, por meio de oficinas interativas, palestras com profissionais das agências espaciais e exposição de artigos históricos e raros.

Além da Nasa, as atividades contam com o apoio das agências especiais AEB (Brasil), ESA (Europa) e ISA (Israel), por meio de uma parceira da Fundação Astronauta Ian Ramon.

Palestrantes

– Jefferson Michaellis, Diretor de Educação Espacial da Kennedy Space Center International Academy;

– Vinicius Fantuchi, engenheiro responsável pelos programas educacionais entre Brasil e Estados Unidos da Kennedy Space Center International Academy;

– Gary Stutte, do Laboratório Espacial do Kennedy Space Center;

– Jim Christensen, diretor-executivo da Fundação Buzz Aldrin Share Space.

Dentre os temas abordados estão o desenvolvimento da próxima geração de educadores, inovadores e empreendedores globais, o impacto sobre as agências espaciais no planeta Terra, o futuro da ciência e da tecnologia. Também há destaque para o compartilhamento de experiências de quem trabalha em uma das principais agências espaciais do mundo: a Nasa.

Experiências

E, para experimentar um pouquinho da sensação de ir para o espaço, os jovens poderão participar de oficinas e outras atividades realizadas no “Pavilhão Nasa”. Eles poderão, por exemplo, pilotar “rovers” (veículos de exploração espacial) em um ambiente que simula a superfície de um asteroide.

Já a atividade “My first Rover” busca ensinar a importância do trabalho em equipe, ao montar uma réplica do modelo Curiosity, enviado em 2012 ao planeta Marte em missão exploratória. Em outras oficinas, as crianças e adolescentes conhecerão, ainda, o trabalho da Agência Espacial Brasileira.

Em parceria com a Junior Achievement e com o intuito de fomentar o empreendedorismo e estimular iniciativas no setor, o evento vai contar ainda com uma área para expor dez projetos inovadores de estudantes da Capital ligados a robótica e tecnologia. Todas as atividades são gratuitas e possuem tradução simultânea. As vagas são limitadas, e o processo de inscrição será por ordem de chegada.

Recentemente, o “Nasa Science Days” passou por shoppings de outras capitais, com o o Rio Design Barra (Rio e Janeiro), Eldorado (São Paulo) e North Shopping de Fortaleza (CE). Depois de Porto Alegre, o evento seguirá para o Shopping Conjunto Nacional, em Brasília (30 e 31 de março).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: