Um surfista brasileiro cogita processar o Universal Studios após ter a sua imagem utilizada no filme Jurassic Word: Reino Ameaçado

Há um brasileiro não creditado em cena em Jurassic World: Reino Ameaçado, que chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira (21). Trata-se do surfista de ondas gigantes Felipe Cesarano, também conhecido pelo apelido de “Gordo”. O blockbuster hollywoodiano usa em seu corte final uma sequência que mostra o atleta dropando em Jaws, na ilha de Maui, no Havaí, em 2016. Digitalmente, foi inserido um dinossauro se aproximando do atleta – que pensa em processar a Universal Pictures. A tomada foi até exibida em alguns dos trailers do filme. O grande problema foi que Cesarano nunca foi consultado à respeito disso.

“Achei maneiro, mas antiprofissional”, definiu o surfista em entrevista. “Fiquei meio surpreso. Vi o trailer e eu estava lá. Aí vi no Instagram, estavam usando minha onda. A única onda surfada do filme sou eu, sem autorização. Fiquei meio chateado. Não é nem a questão de dinheiro, mas se o mundo sabe se sou eu ali minha carreira poderia levantar. A imagem aparece eu não ganhei nada”, argumentou. No perfil no Instagram da distribuidora Universal Pictures Brasil, há uma publicação que enfatiza justamente o momento em que “Gordo” aparece no mar.

Cesarano contou que sonda a possibilidade de processar a Universal Pictures, produtora do longa-metragem estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. “Já estou falando com alguns advogados amigos meus que estão me aconselhando entrar com uma ação lá fora [nos Estados Unidos]”, contou. Na entrevista, “Gordo” pareceu demonstrar sentimentos ambivalentes sobre sua imagem ter sido usada pelo diretor Juan Antonio Bayona na sequência de Jurassic World – Mundo dos Dinossauros. “Eu não acho justo. A gente já vive uma situação difícil, arrisco minha vida ali, é uma questão de risco de vida, meu trabalho. Mas de qualquer forma foi engraçado e até satisfatório estar no cinema e ver a onda, que já é grande, ainda mais em 3D”, disse.

Jurassic World: Reino Ameaçado já arrecadou US$ 450 milhões nas bilheterias mundiais antes mesmo de estrear nos Estados Unidos. No Brasil, o longa-metragem está em cartaz em mais de 1,5 mil salas.

Oscar

Brasileiros já são os melhores do mundo no surfe desse tipo de onda. Neste ano, dois representantes do Brasil garantiram prêmios importantes no Oscar das Ondas Gigantes, o “WSL Big Wave Awards”, realizado com a nata do esporte, em Santa Mônica, Califórnia (EUA). Lucas Chumbo faturou o prêmio de melhor performance da temporada, enquanto Rodrigo Koxa embolsou US$ 25 mil pela vitória na categoria de melhor onda surfada na temporada e na história (com ou sem o uso de jet-ski).

O Big Wave Awars distribuiu um total de US$ 350 mil (R$ 1,2 milhão) em premiação, em sete categorias: Maior Onda, Onda do Ano, Maior Onda surfada na remada, Tubo do Ano, Melhor performance masculina, Melhor performance feminina e a Vaca do Ano.

