O homem suspeito de estuprar e filmar uma mulher nua que estava desacordada dentro de um carro em Porto Alegre se entregou à polícia

Um motoboy autonomo de 47 anos, apontado como responsável pelo estupro de uma mulher que encontrou nua e desacordada dentro de um carro no meio da avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte de Porto Alegre, entregou-se neste domingo à Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher). Ele estava acompanhado de seu advogado ao se apresentar à unidade.

Durante o episódio, ocorrido na madrugada da última segunda-feira, o suspeito também filmou o ato e divulgou por meio do aplicativo WhatsApp as imagens, que mostravam ao lado da vítima o motorista do veículo, também inconsciente devido à embriaguez. O autor do crime foi interrogado e confessou a responsabilidade pelos fatos.

Segundo a titular do Deam, Tatiana Bastos, desde que a Polícia Civil tomou conhecimento do incidente, tomou as providências necessárias para identificar e localizar os envolvidos: “Desde a quinta-feira estávamos em contato com o defensor do indivíduo, a fim de que ele se apresentasse. O homem foi ouvido, entregou o celular utilizado para fazer o vídeo, confirmou a sua voz no áudio das imagens e concordou em fornecer material genético para confrontação amostras coletadas no interior do carro”.

Desdobramentos

O homem foi preso preventivamente pelos crimes de estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro e furto qualificado pelo concurso de agentes. Isso porque, além de manipular os genitais da mulher e ejacular em seu corpo, ele e um outro indivíduo que o acompanhava furtaram bebidas do interior do veículo.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, a Polícia Civil segue com a investigação. O principal objetivo, agora, é apurar a participação do segundo suspeito – para isso, o IGP (Instituto-Geral de Perícias) recolheu possíveis impressões digitais e outros vestígios no veículos, busca imagens de câmeras nas imediações e também testemunhas.

O inquérito deve ser concluído em aproximadamente um mês. Em caso de condenação, a sentença pode chegar a 15 anos para o crime de abuso sexual de vulnerável e de cinco anos para a divulgação e compartilhamento das imagens.

As vítimas

A vítima havia registrado a ocorrência no final da manhã de terça-feira, após ser surpreendida pela sua exposição de forma constrangedora na cena “viralizada” pelo WhatsApp. Em seu depoimento à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, ela relatou que estava com um cobertor sobre o corpo nu, por ter sujado as roupas durante uma festa na cidade de Guaíba, em que ela e o motorista haviam ingerido grande quantidade de bebidas alcoólicas.

“Ele [o agressor] é que expôs o corpo dela”, detalhou a delegada. A Brigada Militar contribuiu para a identificação do suspeito de abusar e filmar a mulher. “Quando a viatura chegou ao local, ele ainda estava lá, sendo possível que ele mesmo tenha acionado os policiais, conforme relatório da ocorrência”, disse Tatiana Bastos.

(Marcello Campos)

