Um terremoto atingiu a ilha turística de Lombok, na Indonésia, e deixou mais de 30 mortos

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a ilha turística de Lombok, na Indonésia, neste domingo (5), de acordo com o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos). O tremor também foi sentido na ilha de Bali, segundo a agência de notícias Reuters. A agência cita pelo menos 32 mortos, de acordo com a agência de gestão de desastres da província de Nusa Tenggara, que inclui Lombok e ilhas vizinhas, mas não Bali. Os números, porém, divergem. Autoridades falaram em 39 mortos a uma emissora de TV local, citada pela agência de notícias Associated Press.

O chefe regional da agência de gestão de desastres do país, Mohammad Rum, afirmou que algumas vítimas morreram na hora devido a desabamentos de edifícios, e outras após serem levadas a hospitais. As autoridades chegaram a emitir um alerta para tsunami após o tremor, que atingiu a costa Norte da ilha no começo da noite de domingo (no horário local). O alerta já foi suspenso. O epicentro do terremoto foi registrado a 10,5 quilômetros de profundidade a 2 quilômetros ao Sul de Loloan.

O tremor, cujo hipocentro foi detectado a 10 metros de profundidade, aconteceu uma semana depois de outro terremoto de magnitude 6,4 que deixou 16 mortos e mais de 300 feridos, também em Lombok. Como Bali, Lombok é conhecida por praias e montanhas. Hotéis e outros edifícios em ambos os locais não podem exceder a altura dos coqueiros.

O ministro do Interior de Singapura, K. Shanmugan, que se encontra em Mataram, maior cidade de Lombok, afirmou que houve cenas de pânico e danos no hotel onde está hospedado. “Estava no meu quarto, no décimo andar, trabalhando em meu notebook. De repente, o quarto balançou violentamente, abriram-se rachaduras nas paredes, era praticamente impossível ficar de pé. Ouvi gritos”, narrou Shanmugan no Facebook.

Várias imagens postadas em redes sociais mostram escombros nas ruas de Lombok devido ao terremoto, além de cenas de pânico no aeroporto internacional de Bali. Além de Lombok e Bali, o tremos também foi sentido na ilha de Sumbawa e na província de Java Oriental, segundo Sutopo.

Fogo do Pacífico

A Indonésia está em uma das regiões mais propensas a tremores e atividade vulcânica do mundo: o Círculo de Fogo do Pacífico. Cerca de 7 mil tremores atingem essa área por ano, em sua maioria de magnitude moderada.

A região, de cerca de 40 mil quilômetros de extensão, tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico, abrangendo toda a costa do continente americano, além de Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul.

Em 2004, um tremor de magnitude 9,1, perto da costa noroeste da ilha de Sumatra, gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico.

