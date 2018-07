Um terremoto na Indonésia deixou mais de 500 montanhistas isolados

As equipes de resgate tentam nesta segunda-feira (30) retirar mais de 500 montanhistas que ficaram isolados no monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, após um forte tremor que atingiu a região no domingo (29). No total, foram mobilizadas 165 equipes de resgate.

O terremoto de 6,4 graus de magnitude deixou 16 mortos e mais de 160 feridos. O Monte Rinjani tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia, muito procurado por alpinistas por suas vistas impressionantes.

“Ainda temos 560 pessoas bloqueadas. Quinhentas na área de Segara Anakan e 60 em Batu Ceper”, afirmou Sudiyono, diretor do parque nacional Rinjani, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

No momento do tremor havia 820 escaladores a 3.726 metros de altitude. As avalanches e deslizamentos de terra provocados bloquearam o caminho de volta do grupo. Apesar disso, nenhum deles se encontra em perigo. Os montanhistas são de 26 países, mas a maioria vem da França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos e da Tailândia.

Entre os montanhistas presos estão cerca de 200 tailandeses que, segundo o jornal “Bangkok Post”, passaram a noite em tendas de campanha e consumindo os alimentos que levaram para um passeio no monte, onde fica uma das principais atrações turísticas da ilha: o vulcão Rinjani.

Pelo menos dois helicópteros foram usados para as tarefas de salvamento, que já conseguiram retirar do local mais de 200 pessoas, segundo o porta-voz de BNPB (Agência Nacional de Gestão de Desastres), Sutopo Purwo Nugroho, nas redes sociais.

O epicentro do tremor foi localizado a 50 km a nordeste da principal cidade de Lombok, Mataram, informou o USGS (Centro Geológico dos Estados Unidos). Ele foi seguido por dois tremores intensos e mais de 100 tremores secundários.

Centenas de casas foram destruídas. O presidente, Jokowi Widodo, visitou as áreas atingidas nesta segunda e prometeu uma ajuda financeira para os habitantes que perderam suas casas na catástrofe. A Indonésia é um arquipélago formado por 17 mil ilhas e está localizado no chamado cinturão de fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica.

Fogo na Grécia

O número de mortos nos incêndios, no litoral da região de Ática, na Grécia, chegou a 91, segundo o último relatório oficial dos bombeiros. Os incêndios começaram no último dia 23 e são os mais fatais registrados na Europa desde 1900.

Dos 91 corpos localizados, 87 corpos estavam na área de Mati, cidade onde foram registradas todas as vítimas, enquanto outras quatro morreram em hospitais.

O serviço de bombeiros informou que oficialmente há 25 pessoas desaparecidas, mas acrescentou que até agora conseguiu-se identificar 59 corpos, daí a possibilidade de que pessoas ainda procuradas poderiam estar entre eles.

Dos mais de 180 feridos internados há uma semana, permanecem hospitalizadas 45 pessoas, entre elas uma criança. A inspeção da região avança. A expectativa é que a conclusão ocorra em breve, segundo autoridades.

