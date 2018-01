Um tesouro perdido avaliado em 157 milhões de reais vai ser apresentado ao público nos Estados Unidos: O material ficou no fundo do mar por mais de 150 anos

Um conjunto de barras, moedas e pó de ouro avaliado em mais de 50 milhões de dólares (o equivalente a 157 milhões de reais) vai ser apresentado ao público, na Califórnia, nos Estados Unidos. O material era considerado o maior tesouro perdido da História dos Estados Unidos, até ser descoberto, em 2014. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Associated Press.

São 3,1 mil moedas, 45 barras e um monte de pó de ouro que ficaram no fundo do mar por mais de 150 anos. O carregamento foi resgatado entre os restos do S.S. Central America, um barco a vapor que afundou em 1.857 deixando mais de 400 mortos. Depois de recuperado, o material foi cuidadosamente restaurado em um laboratório improvisado, no Sul de Los Angeles.

Todo o ouro está à venda por um preço exorbitante. Apenas uma moeda pode chegar a valer US$ 1 milhão, de acordo com o California Gold Marketing Group, responsável por exibir e vender o tesouro.

As peças foram limpas à mão para eliminar a sujeira acumulada durante um século e meio debaixo d’água e serão expostas ao público no próximo mês.

Durante a Corrida do Ouro na Califórnia, no século XIX, mais de 300 mil pessoas se lançaram ao então pouco habitado estado na Costa Oeste dos Estados Unidos, após as primeiras notícias sobre a descoberta de riquezas na região.

Em 1857, o navio S.S. Central America levava sua preciosa carga quando foi atingido por um furacão ao navegar pela Costa Leste dos Estados Unidos. A tormenta causou o naufrágio da embarcação na costa da Carolina do Sul.

Naufrágio

Bob Evans, o principal cientista da viagem original que descobriu o naufrágio e seu tesouro em 1988, está limpando minuciosamente cada pedaço de ouro à mão, mergulhando-os em uma solução e escovando a ferrugem e a sujeira que se acumulavam quando o tesouro ficava a 7.000 pés (2,13 metros) abaixo do nível do mar.

“Esta é uma nova temporada de descoberta”, disse Evans à Associated Press. “Agora estamos olhando debaixo da sujeira e da ferrugem que estão nas moedas, removendo esses objetos e essas substâncias e podendo olhar o tesouro como era em 1857.”

“Isso é algo que daqui a centenas de anos as pessoas ainda estarão falando, lendo sobre, olhando para trás e coletando coisas”, disse Dwight Manley, sócio-gerente do California Gold Marketing Group. “Não há outros navios que afundaram que ainda não foram recuperados que rivalizam com esse ou são semelhantes a isso, então é realmente uma situação única na vida”, afirmou.

