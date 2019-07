Tiro disparado por um colega de farda matou um soldado de 18 anos dentro de quartel do Exército em Sapucaia do Sul

Um tiro efetuado dentro da área do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), matou um militar da corporação na manhã desse sábado. A vítima é o soldado Talles Finger, solteiro e natural de Campo Bom. Ele completaria 19 anos no dia 18 de outubro.

Informações ainda não confirmadas oficialmente dão conta de que ele estava em serviço de guarda e teria sido atingido por um colega de quartel, de forma acidental. O tipo de arma, bem como o calibre do projétil e outros detalhes permanecem no aguardo de esclarecimentos. Já em relação ao autor do disparo, a informação que circula é de que foi detido pelo Exército imediatamente após o tiro.

Por meio de nota, o comando da unidade – localizada no bairro São José – relatou que um IPM (Inquérito Policial-Militar) já foi instaurado para apurar as circunstâncias do incidente. “Neste momento de pesar, o Comando se une à família, que está recebendo todo o apoio psicológico e espiritual”, diz o texto.

Roleta-russa

Já em Viamão, a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de ter tentativa de homicídio contra um adolescente, por meio de “roleta-russa”. Trata-se de um procedimento em que alguém deixa apenas uma bala no “tambor” do revólver e então gira o dispositivo, antes de puxar o gatilho da arma com o cano apontado para a própria cabeça ou a de outra pessoa, por motivos como aposta, ameaça ou brincadeira.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, o caso envolve a terceira hipótese. Um grupo de quatro indivíduos estava em uma casa no bairro Viamópolis quando uma delas sacou um revólver calibre 38 e começou a promover rodadas de “roleta-russa”. Os investigadores encontraram indícios de que os envolvidos estivavam sob efeito de cocaína na ocasião.

O responsável pelo disparo havia puxado o gatilho da arma diversas vezes contra os demais presentes no local, até que a arma acabou sendo disparada. Foi quando o tiro atingiu no peito um garoto de 15 anos de idade. Apesar da área do corpo perfurada, o adolescente sobreviveu, permanecendo internado em um hospital da região.

Ainda segundo a Polícia Civil, o autor do tiro possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ao ser interrogado (assim como todas as testemunhas), ele admitiu a responsabilidade e alegou que tudo não passou de uma “brincadeira”. Já no que se refere ao revólver, disse que já havia se desfeito da arma.

(Marcello Campos)

