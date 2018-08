Um tiroteio deixou quatro mortos no Canadá

Um tiroteio na cidade de Fredericton, no Canadá, deixou quatro mortos na manhã desta sexta-feira (10). Dois são policiais. Um suspeito foi detido e recebe atendimento médico por causa de ferimentos sérios. Ainda não se sabe o motivo do incidente.

Fredericton é capital da província de New Brunswick, no Leste do país. Os tiros foram disparados em uma área residencial da cidade. Policiais, bombeiros e paramédicos foram ao local. Os moradores da região deixaram as suas casas escoltados por agentes de segurança. “O tiroteio deixou ao menos quatro mortos. Neste momento, podemos confirmar que temos um suspeito detido e que não há mais ameaça para o público”, informou a polícia.

“Ouvimos sempre falar sobre este tipo de violência nos Estados Unidos. Quando ouvi os barulhos, me caiu a ficha de que havia pessoas perdendo as suas vidas. Ver isso acontecer tão perto de nós é chocante. Estamos nos tornando a história que ninguém quer ouvir”, diz Jeff Magnussen, gerente de um campo de golfe próximo ao local dos tiros, que ouviu o som dos disparos.

De acordo com o canal de televisão pública CBC, uma testemunha disse ter visto um homem armado com um fuzil abrir fogo de uma janela contra o pátio de um edifício.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reagiu de imediato à notícia. “Meus sentimentos estão com todos os que foram afetados pelo tiroteio esta manhã. Acompanharemos a situação de perto”, tuitou o premiê.

20 crianças ficaram confinadas em sua escola

As autoridades pediram para a população evitar a zona, um bairro residencial perto de uma pequena área comercial. Cerca de 20 crianças ficaram confinadas em sua escola, e várias lojas foram fechadas. As primeiras imagens difundidas pela CBC mostravam inúmeros carros da Polícia e ambulâncias cercando a zona residencial. Robert DiDiodato, um morador do bairro disse ter ouvido barulhos parecidos com tiros durante a manhã.

“Em nome de todos os habitantes de Nouveau-Brunswick, ofereço minhas condolências e minhas orações pelas vítimas e seus familiares”, afirmou, por sua vez, o primeiro-ministro da província, Brian Gallant, também pelo Twitter.

Casos anteriores

Na noite de 22 de julho, um homem abriu fogo em uma rua de Toronto e causou a morte de uma jovem de 18 anos e de uma menina de 10, ferindo outras 13 pessoas. O tiroteio foi reivindicado pelo grupo EI (Estado Islâmico), mas a Polícia afirmou que não tinha provas que apoiassem essa reivindicação.

A província de Nouveau-Brunswick, no Leste do país, já havia vivenciado um tiroteio mortal em junho de 2014. Três elementos da Real Polícia Montada do Canadá foram mortos na rua, em Moncton, a principal cidade de Nouveau-Brunswick, por um homem que abriu fogo contra eles. O assassino foi condenado a 75 anos de prisão, a sentença mais dura já imposta a uma pessoa na história recente do Canadá.

