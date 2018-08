Um tiroteio durante uma festa em Manchester deixou feridos

Dez pessoas foram feridas a tiros e hospitalizadas em um tiroteio registrado em Manchester, no norte do Reino Unido neste domingo (12). O tiroteio aconteceu durante a madrugada, por volta de 2h30 do horário local, horas depois do fim do “carnaval do Caribe”, festa caribenha que é celebrada todo ano no bairro de Moss Side.

“Várias pessoas hospitalizadas estão sendo tratadas por diversos ferimentos, mas, felizmente, nenhuma vida está em perigo”, disse uma fonte.

Conforme comunicado, nove pessoas, sendo duas menores de idade, foram levadas para hospitais por apresentarem ferimentos aparentemente provocados por balas de chumbo. O décimo ferido está em estado grave, embora estável, por causa de ferimentos nas pernas.

Os relatos de tiroteio em Manchester chamam a atenção já que maio do ano passado a cidade sofreu um ataque a bomba depois de um show da cantora Ariana Grande. Vinte e duas pessoas morreram no atentado de 2017, que foi reivindicado pelos fundamentalistas do Estado Islâmico.

O vereador Pat Karney disse que, no tiroteio deste fim de semana, alguém estava “mexendo com armas de fogo”.

Karney disse também que não se deve “manchar uma comunidade inteira por causa de um ato irresponsável”.

Nos anos 1980, o bairro de Moss Side era conhecido por ter crimes violentos relacionados a gangues e está tentando modificar sua imagem nos últimos anos.

O ex-policial Martin Harding, que hoje trabalha com escolas locais, diz que o número de crimes caiu significativamente nos últimos anos.

O Carnaval Caribenho é comemorado todos os anos no bairro desde 1972, e atrai centenas de pessoas.

Os organizadores dizem que os eventos do festival neste ano não serão cancelados.

A polícia afirma que vai ampliar o policiamento na região nos próximos dias.

A vice-prefeita da região metropolitana de Manchester, Beverley Hughes, se pronunciou e disse que o incidente em Moss Side é “chocante”.

“Por sorte, os ferimentos que as vítimas sofreram não são tão graves quanto pensamos no primeiro momento. Acreditamos que essas pessoas poderão sair do hospital durante o dia”, afirmou o chefe superintendente da Polícia de Manchester, Wasim Chaudhry.

Já de acordo com a detetive Debbie Dooley, o policiamento será reforçado para aumentar a segurança da população. “Aqueles que vivem ou visitam essa região ficaram compreensivelmente preocupados com este incidente, por isso vamos mobilizar agentes extras para patrulhar a região hoje e nos próximos dias”, afirmou Dooley.

Tiroteio no Canadá

Pelo menos quatro pessoas morreram na sexta-feira 10 em um tiroteio na cidade de Fredericton, no Canadá, segundo a polícia local. Um suspeito foi preso, porém sua identidade e os motivos do crime ainda não foram divulgados.

Duas das vítimas dos tiros são policiais. “Nenhum nome será liberado neste momento. Por favor, entendam que este é um momento difícil para suas famílias e nossos colegas”, publicou o Twitter oficial da Polícia de Fredericton.

