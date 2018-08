Um tiroteio deixou feridos e assustou os frequentadores do Parque da Redenção, em Porto Alegre

Quem passeava pela Redenção na tarde deste sábado (25) tomou um susto. Por volta das 15h, um tiroteio, que terminou com duas pessoas feridas, interrompeu o passeio de quem aproveitava o dia de sol em um dos parques mais movimentados da Capital gaúcha.

Segundo o tenente-coronel Rodrigo Mohr Picon, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, os tiros aconteceram após um desentendimento entre dois grupos, resultando em ferimentos no ombro de um homem e no tórax de outro. Ambos foram encaminhados ao HPS (Hospital de Pronto Socorro) e serão interrogados pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, os comentários retrataram o choque de quem presenciou o caso. “Eu e os guris presenciamos um tiroteio na Redenção, a coisa mais louca e intensa em 15 anos de vida”, disse um usuário. “Estávamos plenas sentadas na Redenção e deu tiroteio e a gente teve que sair correndo”, contou outra pessoa. Outros frequentadores comentaram o quanto o lugar estava cheio em pleno sábado de sol.

Esse não é o primeiro caso de tiroteio em locais públicos de grande movimentação durante o dia. Em julho de 2017, uma mulher foi assassinada por volta das 14h30min em frente à praça Júlio Mesquita, nas proximidades da Usina do Gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre. A vítima era uma guardadora de carros que trabalhava no local. De acordo com testemunhas, ao menos três tiros foram disparados. Na época, a orla estava em obras, mas a movimentação na praça já era bastante acentuada.

Câmeras de segurança

Na quinta-feira (23), o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou a conclusão do processo de cercamento eletrônico na cidade. Com a implementação de funcionalidades nos controladores de velocidade, passa a ser possível identificar e rastrear veículos, inclusive com suas rotas de fuga, contribuindo para o planejamento das ações de segurança com mais assertividade. O sistema começou a ser desenvolvido no ano passado e desde o início de 2018 os pardais vêm recebendo aprimoramentos, com a integração de câmeras com OCR (reconhecimento de placas) instalado nos equipamentos. São 140 faixas monitoradas em 45 locais (115 faixas Perkons + 25 câmeras Dome). Agora, ao todo, Porto Alegre conta com monitoramento em 70 locais, incluindo os pardais e as demais câmeras de videomonitoramento da EPTC.

A secretária municipal de Segurança, Claudia Cristina Santos da Rocha, afirmou que a segurança de Porto Alegre está mudando. “Estamos em um processo de transformação na segurança do município. Cada vez mais temos na tecnologia uma grande aliada. O cercamento eletrônico é um exemplo disso. Nosso trabalho é sempre para trazer mais segurança para todos”, afirmou.

Neste ano, 78 veículos roubados ou furtados foram recuperados na Capital em ações baseadas no videomonitoramento, por atividades de fiscalização dos agentes da EPTC nas ruas, blitzes em parceria com a Guarda Municipal e com os demais órgãos de segurança pública e em denúncias da população via fone 156 (118). Março, com um total de 16 ocorrências, foi o mês com o maior registro de veículos recuperados. Em agosto, já são 13.

Na tarde de sexta-feira (24), agentes foram abordados por pedestres na avenida Sertório, que denunciaram o abandono de um automóvel Gol na região, próximo à ponte do Guaíba. Ao verificarem a placa no sistema eletrônico, constataram que o veículo está em situação de furto ou roubo.

Guarda Municipal

Estão sendo intensificadas pela Guarda Municipal as rondas contra assaltos. De acordo com o comandante Roben Martins, estas ações são coordenadas visando inibir crimes na região central de Porto Alegre, oferecendo mais segurança para os cidadãos. “Temos a expectativa de que estas operações se repitam em benefício de todos os porto-alegrenses”, disse.

