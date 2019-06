Um torcedor “barrabrava” foi detido em Porto Alegre e enviado de volta para a Argentina

Antes da partida que deu a vitória da Argentina sobre o Catar (2 a 0) na Arena do Grêmio, no último domingo, o JTGE (Juizado do Torcedor e Grandes Eventos) de Porto Alegre encaminhou à PF (Polícia Federal) um visitante argentino fichado como “barrabrava”. Trata-se da denominação pela qual são conhecidos os indivíduos com envolvimento em atos de violência nos estádios do país vizinho, para onde foi enviado de volta.

Conforme portaria do Ministério da Justiça, ele não poderia estar no Brasil durante a Copa América e acabou reconhecido por um policial quando tentava comprar ingresso para o jogo, que começou às 16h. No dia 13 deste mês, o argentino já havia sido expulso do Brasil, após ser identificado no Rio de Janeiro, mas acabou retornando ao País pela cidade gaúcha de Santana do Livramento na sexta-feira passada.

O trabalho de evitar que os “barrabravas” ingressem no Brasil durante o torneio continental de Seleções tem sido feito em cooperação entre a PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodviária Federal), BM (Brigada Militar), Polícia Civil e agências de inteligência. As autoridades brasileiras estão em contato permanente com as argentinas para ampliar a “varredura”.

Dentre os principais recursos tecnológicos disponíveis para isso estão as modernas ferramentas de reconhecimento facial e um banco de dados com aproximadamente 5 mil perfis de torcedores violentos.

Outras ocorrências

Outras sete ocorrências foram atendidas no posto do Judiciário na Arena, gerando audiências presididas pelo juiz plantonista de Direito Marco Aurélio Marins Xavier. Dessas, cinco envolveram a venda de ingressos a preço abusivo, prática vetada pelo Estatuto do Torcedor. Em pelo menos quatro casos, os detidos aceitaram propostas de transação penal oferecidas pelo Ministério Público e homologadas por Xavier (um prestará serviço comunitário em sua cidade de origem e os demais pagarão multa de até meio salário-mínimo).

Também houve um registro foi de agressão, em que a vítima relatou ter sido alvo de chutes de dois torcedores gremistas na saída do estádio, pelo simples fato de estar vestindo uma camisa do Intern. Identificados e detidos, os envolvidos tiveram que pagar penas pecuniárias de R$ 300 e R$ 550, respectivamente.

“Fan Fest”

O Juizado do Torcedor também tem marcado presença nas edições da “Fan Fest” da Copa América, realizadas no Anfiteatro Pôr-do-Sol, em área próxima à orla do Guaíba e ao Parque da Harmonia, no bairro Praia de Belas. No último sábado, houve uma ocorrência por posse de entorpecentes, resultando na detenção de um homem. A punição determinada nesse caso teve um caráter mais humanitário: ele terá que comparecer a dez sessões em um grupo de ajuda a dependentes de drogas.

(Marcello Campos)