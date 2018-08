Um torcedor colorado terá que usar tornozeleira eletrônica após descumprir a decisão judicial que o proibiu de frequentar o Estádio Beira-Rio

Um torcedor do Internacional deverá usar tornozeleira eletrônica por cerca de dois meses após descumprir decisão judicial e comparecer ao Estádio Beira-Rio no domingo (19) para assistir ao jogo entre o Colorado e o Paraná pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A ordem de monitoramento foi dada pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, em atendimento a pedido do MP (Ministério Público), e torna mais rigorosa a medida cautelar já aplicada ao torcedor afastando-o dos estádios por 90 dias, prazo que termina em meados de outubro. Ele teria desrespeitado a proibição em outras oportunidades, conforme o MP. O homem foi punido por atos violentos.

“Restou evidente o descumprimento da medida cautelar, o que deve merecer o agravamento do meio de fiscalização, a fim de ver garantida a sua efetividade”, disse no despacho o Juiz Martins Xavier.

Confusão em ônibus

Ainda no sábado (18), o magistrado determinou o afastamento dos estádios de outro torcedor colorado por envolvimento em briga com um gremista, que começou em um ônibus da linha T-2. O colorado estava a caminho do aeroporto Salgado Filho para recepcionar o jogador peruano Paolo Guerrero. A confusão, que prosseguiu quando ambos desceram do coletivo, foi filmada e divulgada em redes sociais.

O torcedor do Internacional apresentou-se espontaneamente à Procuradoria do Torcedor. A cautelar de afastamento tem duração de até 30 dias e exige apresentação em uma delegacia durante os jogos do clube gaúcho. Já o gremista seria ligado à torcida organizada Super Raça, sem vínculo oficial com o clube tricolor.

Jogo

Em um jogo emocionante e com recorde de público, decidido nos últimos instantes, aos 50 minutos do segundo tempo, o Internacional venceu o Paraná por 1 a 0 na manhã de domingo , no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto foi válido pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Colorado pressionou até o fim e acabou arrancando os três pontos, com um gol de Camilo.

Com a vitória, o Inter chegou aos 38 pontos e está em segundo lugar na tabela. Embalado pela boa campanha, o Colorado conseguiu criar boas oportunidades durante a partida, apesar da estratégia defensiva adotada pelo time paranaense, que fez a sua primeira partida sob o comando do técnico Claudinei Oliveira. No primeiro tempo, as melhores chances aconteceram com Patrick e com Jonatan Alvez aproveitando boas jogadas coletivas. O Internacional seguiu pressionando no segundo tempo e foi premiado nos acréscimos, em bela cobrança de falta de Camilo.

