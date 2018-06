Um traficante de drogas foi preso na rodoviária de Porto Alegre

Um traficante foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na madrugada desta sexta-feira (15), na rodoviária de Porto Alegre, no Centro da cidade. Com o criminoso, de 21 anos, foram apreendidos mais de três quilos de drogas.

A ação foi realizada pela 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico. De acordo com o delegado Rafael Pereira, os policiais civis receberam a informação de que um indivíduo estaria levando entorpecentes para a cidade de Dom Pedrito, na Região Sudoeste. “Abordamos o homem na rodoviária, antes que o mesmo pudesse entrar no ônibus. Na mochila dele, encontramos dois quilos de crack e um quilo e meio de cocaína”, relatou.

“Essa ação faz parte da Operação Expresso, que visa fiscalizar e combater o tráfico de entorpecentes em transportes rodoviários intermunicipais do Estado”, disse o delegado Thiago Lacerda.

Bagé

A Polícia Civil prendeu duas pessoas em flagrante, na noite de quinta-feira (14), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Bagé, na Região da Campanha. De acordo com o delegado Cristiano Ritta, a ação foi decorrente de uma investigação sobre uma extensa rede de distribuição de entorpecentes que vinham da cidade de Pelotas, no Sul do Estado, para Bagé. “Durante as investigações, identificamos o local onde a droga era depositada”, relatou o delegado.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em duas residências, que resultaram na apreensão de aproximadamente 14 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, dezenas de munições, incluindo munições de calibre restrito, e mais de R$ 88 mil.

Um veículo roubado, com placas clonadas, que estava sendo utilizado pelos indivíduos presos, também foi recolhido. “O homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição de uso restrito”, disse Ritta.

