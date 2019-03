Transatlântico com bandeira das Bahamas chegou ao porto de Rio Grande com mais de 800 turistas de 13 países

O cais público do porto de Rio Grande recebeu nessa terça-feira mais um “hóspede” de grande porte: o transatlântico MS Artania, das Bahamas (Caribe). A bordo, estavam 850 turistas de 13 nacionalidades (a maioria da Alemanha) e 550 tripulantes. São 231 metros de comprimento e 29 metros de largura.

Contruída no Reino Unido e inaugurada pela princesa britânica Diana em 1984 e pertencente à agência germânica de viagens Phoenix Reisen desde 2011, a embarcação recentemente passou por obras de modernização. O navio de cruzeiro chegou ao Litoral gaúcho após deixar o Uruguai e o próximo destino é Santa Catarina.

Em Rio Grande, passageiros e tripulantes foram recepcionados pela Superintendência com uma apresentação de representante do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Raphael Pinto Bandeira, apresentando a música e a cultura gaúcha. Além disso, a a Secretaria da Cultura do município organizou uma feiras de artesanato local.

Este foi o terceiro navio de passageiros da temporada 2018-2019 a atracar no porto. Somando-se as duas últimas paradas de embarcações desse tipo, uma em janeiro e a outra em fevereiro, já são mais de 2 mil turistas que chegaram ao Estado e permaneceram por algumas horas na cidade.

Sirena

O navio que encerrará a temporada tem previsão de chegada no dia 10 de abril, quando o Sirena (Ilhas Marshall) retornará ao complexo portuário. Quando ele esteve em Rio Grande pela última vez, no dia 19 de fevereiro, encontrou uma programação idêntica.

A embarcação da Oceania trazia a bordo mais de 600 passageiros de 25 nacionalidades. “São 600 pessoas que vão conhecer o estado, consumir em Rio Grande e levar o nome do nosso porto”, afirmou na ocasião o superintendente do Porto do Rio Grande, Fernando Estima.

O Sirena é um navio de luxo para 684 hóspedes, a cargo de 400 profissionais na tripulação. Cerca de 70% das suítes têm sua própria varanda privativa. São 180 metros de comprimento e 29 metros de largura.

(Marcello Campos)

