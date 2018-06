Um treino da Seleção Brasileira teve uma tentativa de invasão e um incidente com o jogador Neymar

Sol forte, pelo menos quatro invasões de gramado, grade caindo próximo a Neymar e centenas de pessoas se espremendo no guard-rail de um viaduto marcaram o primeiro treino da Seleção Brasileira aberto ao público em Sochi – e, a rigor, o primeiro com presença de torcida desde que o grupo começou a se preparar para o Mundial, em 21 de maio. Em campo, trabalho leve para olhares atentos de quatro mil pessoas, em sua maioria crianças, que conseguiram lugar no estádio Slava Metreveli.

Ao fim do treino, alguns jogadores foram até próximo à arquibancada dar autógrafos, momento que gerou um tumulto inevitável. Neymar, que junto com o lateral Marcelo foi o único a ter o nome gritado pela torcida durante a atividade, foi o mais assediado. A ânsia de conseguir uma lembrança com o atacante do Paris Saint-Germain foi tanta que uma pequena grade acabou caindo na direção do atacante quando o público tentava se aproximar. Ele deu um pulo para trás e não chegou a ser atingido, mas o incidente acabou antecipando o fim da rodada de autógrafos.

A torcida se comportou de forma ordeira durante o tempo inteiro, mas isso não inibiu quatro invasões de gramado por parte de adolescentes. Todos foram rapidamente contidos por seguranças e retirados sem muita truculência.

Quem não conseguiu lugar no estádio tentou assistir do alto de um viaduto que passa atrás de um dos gols. Este 12 de junho é feriado na Rússia – a data marca o início da reforma constitucional do país, ao final da União Soviética -, o que levou menos carros as ruas e tornou o viaduto uma arquibancada “popular”. Centenas de pessoas se aglomeraram no local.

O treino desta terça foi um evento oficial, e como tal obrigou a Seleção Brasileira a abrir mão de seus trabalhos fechados. A prefeitura de Sochi distribuiu a maior parte dos 4 mil ingressos disponíveis – menos da metade da capacidade do estádio, de 10 mil lugares – para crianças da rede municipal de ensino. Convidados e autoridades completaram a plateia.

Desde que se reuniu para iniciar a preparação para o Mundial, a Seleção Brasileira não havia feito nenhum treino realmente aberto à torcida. Na primeira semana, em Teresópolis, houve uma atividade para convidados e outra para cerca de 200 torcedores. Naquela ocasião, contudo, um tumulto levou centenas de pessoas à Granja e todos acabaram ficando afastados do gramado. Em Londres, todas as atividades foram fechadas.

Fred

O meia Fred foi a baixa da Seleção Brasileira no primeiro treino realizado pela equipe em Sochi. O jogador recém-contratado pelo Manchester United, da Inglaterra, se recupera de um problema no tornozelo direito, permaneceu em tratamento no hotel e não pode se juntar aos demais companheiros.

A lesão sofrida na semana passada, ainda em Londres, preocupa a comissão técnica. Fred sentiu o problema depois de uma dividida com Casemiro em um dos treinos no CT do Tottenham. Desde então, o meia ficou afastado dos trabalhos e perdeu inclusive o amistoso do último domingo contra a Áustria, em Viena. A presença dele para a estreia da equipe, no domingo, contra a Suíça, ainda é incerta.

