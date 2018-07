Um treino fechado encerrou a preparação do Inter para o duelo com o Botafogo pelo Brasileirão neste domingo

O Inter enfrenta o Botafogo, neste domingo (29), às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. O Colorado busca manter a invencibilidade em casa na competição nacional. Até o momento, foram sete jogos, com cinco vitórias e dois empates.

Um treinamento fechado no Beira-Rio, neste sábado (28), encerrou a preparação para o jogo. O técnico Odair Hellmann não teve muito tempo de trabalho para o confronto deste domingo, pois a delegação chegou no fim da tarde da última sexta-feira (27) em Porto Alegre, treinou neste sábado e já concentrou para o duelo. Para buscar os três pontos, após a derrota, na quinta-feira (26), para o América-MG, em Belo Horizonte (MG), o treinador contará com a volta do volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão na última partida e retorna à equipe. Já o meia D’Alessandro, expulso em Minas Gerais, fica de fora.

Entre os relacionados para a partida, a novidade é o zagueiro Emerson Santos. O jogador pode fazer sua estreia com a camisa colorada neste fim de semana. Odair não confirmou o time que entrará em campo, o que acontecerá momentos antes da bola rolar.

O Inter ocupa a quinta posição na tabela, somando 26 pontos, mesmo número do quarto colocado e cinco atrás do líder, Flamengo. Já o Botafogo é o 10º na classificação do Brasileirão, com 20 pontos.

