Um treino intenso marcou a quinta do Inter

A preparação do Inter para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro segue a todo vapor no CT Parque Gigante. Para se manter na parte de cima da tabela, o técnico Odair Hellmann comandou mais um treinamento intenso na manhã desta quinta-feira (9).

Todo grupo foi ao campo para a atividade, que iniciou com um trabalho em pequenos quadrados, priorizando domínio e passes rápidos. Depois, o treinador dividiu os atletas em dois setores, ofensivo e defensivo, treinando a transição da equipe e construção de jogadas. Para fechar o treino, realizou um exercício em campo reduzido de sete contra sete.

O comandante colorado não pôde contar com alguns atletas no treinamento desta quinta, o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Zeca, o zagueiro Víctor Cuesta, os volantes Rodrigo Dourado e Charles e os atacantes Wellington Silva e Leandro Damião. A equipe ainda realizará mais três treinamentos antes de viajar para o Rio de Janeiro e enfrentar o Fluminense, na segunda-feira (13), às 20h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o trabalho no CT, o atacante Rossi concedeu entrevista e destacou o desempenho coletivo da equipe para a boa campanha no Brasileirão. “Se for analisar os jogadores de frente, eles marcam bastante, fazem o trabalho tático e os jogadores da defesa também nos ajudam lá na frente marcando gols”, afirmou o camisa 22.

