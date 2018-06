Um turista está acusando o governo chinês de instalar um vírus em seu smartphone

Um usuário do Reddit está acusando o governo chinês de infectar os smartphones de turistas com malware durante um processo de verificação que vem sendo exigido pelas autoridades de fronteira. O caso aconteceu na fronteira entre a China e o Quirguistão, que liga as cidades de Osh e Kashgar, respectivamente.

De acordo com ele, identificado apenas como BigTyPB, trata-se de um local cuja população é de maioria Uyghur, minoria de origem turca que reside, principalmente, em uma zona autônoma da região. Todos os aparelhos eletrônicos dessa população eram obrigatoriamente verificados ao atravessar a fronteira e o mesmo valia para estrangeiros escolhidos, aparentemente, de forma aleatória. Foi o caso do usuário do Reddit, que teve todos os seus equipamentos analisados pelos oficiais.

Ele conta que a análise começou pelo seu computador, com uma olhada nos arquivos pessoais e imagens, um processo que ele exigiu acompanhar presencialmente. O mesmo valeu para sua câmera digital, no que parecia ser uma verificação de rotina, o que o levou a ter tranquilidade para entregar, também, seu smartphone para as autoridades que estavam diretamente à sua frente. Foi aí, porém, que a suposta infecção aconteceu, a partir de um aparelho, segundo o relato, do tamanho de uma máquina de cartão de crédito.

BigTyPB relata um processo rápido, com uso do dispositivo cuja etiqueta indicava se chamar “Phone Hunter ID”. Com a conexão ao equipamento, um ícone estranho surgiu na tela inicial dos smartphones dele e de sua esposa. A aplicação foi executada pelo agente de fronteira, o que fez com que o app desaparecesse de vista. Os dispositivos do turista e sua esposa, respectivamente, um Huawei Mate 9 e um Moto X4, foram devolvidos sem verificações adicionais nos arquivos.

De acordo com o responsável pela denúncia, não existem alterações aparentes nas configurações, softwares ou performance dos dispositivos.

O governo chinês não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

