Um urso matou um adolescente durante uma corrida no Alasca

Um jovem de 16 anos foi morto por um urso durante uma corrida no Alasca neste final de semana, informaram as autoridades na segunda-feira (19). Patrick Cooper, de Anchorage, competia no domingo (18) em uma corrida anual de montanha que atravessa uma zona agreste quando encontrou o urso.

O jovem conseguiu enviar uma mensagem de texto a um familiar para dizer que estava sendo perseguido pelo animal, informou Nathan Michell, do departamento de polícia de Anchorage.

Vários corredores e socorristas se mobilizaram para encontrar Cooper, mas não puderam se aproximar do local diante da presença do urso, que finalmente foi ferido por um tiro de um guarda florestal e fugiu. O corpo de Cooper foi achado a cerca de 450 metros da pista, em uma zona de bosques.

Comentários