Um veículo com 26 toneladas de excesso de carga foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um caminhão tracionando uma carga com 26 toneladas de excesso de peso. O fato ocorreu na manhã de segunda-feira (27), no quilômetro 424 da BR-386, em Montenegro.

A PRF realizava fiscalização na rodovia, quando um caminhão tracionando um semirreboque parou sobre a via. Ao conversarem com o condutor, os policiais verificaram que o veículo, com placas de Chapecó-SC, havia estragado.

Em consulta à documentação e à nota fiscal, constatou-se que a carga pesava 60 toneladas, quando o máximo para o conjunto de veículos poderia ser 34 toneladas.

Além disso, a AET (Autorização Especial de Trânsito) estava em desacordo com a legislação e faltava sinalização obrigatória para um veículo com carga excedente.

Foi necessária a utilização de dois guinchos para remover a combinação de veículos da pista. A rodovia ficou trancada por um longo período, devido à dificuldade que as equipes tiveram para a remoção.

O conjunto todo com a carga – um guindaste que era levado para o Polo Petroquímico em Triunfo – pesava 86 toneladas. O excesso de peso é uma das principais causas da deterioração das rodovias, que por sua vez pode causar danos aos veículos que por ela circulam e até mesmo graves acidentes.

