Um jovem velejador do Clube dos Jangadeiros, de Porto Alegre, participa de competição mundial na Polônia

O velejador Guilherme Plentz, do Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre, participa da equipe brasileira Sub-19 que disputará o Mundial da Juventude em Gdynia, na Polônia, a partir deste domingo. A competição, que prossegue até o fim de semana que vem, reúne jovens nomes de destaque no esporte.

Atleta da classe “RS:X”, Guilherme tem 18 anos e participou de treinos, avaliações e clínicas no Rio de Janeiro desde o dia 8, em preparação o certame internacional. Ele embarcou para a Europa na última quinta-feira. O grupo do Brasil é treinada pelos técnicos Juan Sienra e Edival Júnior e conta, ainda, com os seguintes integrantes:

Giovanna Prada (RS:X), Nicolas Mueller (Laser Radial Masculino), Christine Reimer (Laser Radial Feminino), Bernardo Peixoto e Marcos Arndt (420 masculino), Marina da Fonte e Marina Arndt (420 feminino), Nicolas Bernal e Gabriel Michaelis (29er masculino) e Ludmila Lira e Julia Olivier (29er feminino).

“Esse tempo de concentração e treino foi muito bom para todos, pois aproveitamos as clínicas e treinamentos, realizados todos os dias, a fim de entrosar a equipe”, ressaltou Guilherme antes de seguir para a Polônia. “Estamos sólidos para a participação no Mundial e espero trazer uma medalha para o Jangadeiros.”

Com um início de ano positivo nas competições de sua categoria, ele já conquistou o bicampeonato da Copa da Juventude e a medalha de prata no Campeonato Sulamericano.

Ilhabela

Já em São Paulo, uma equipe da classe “ORC Internacional” representa o Jangadeiros na 46ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O evento esportivo começou nessa sexta-feira em São Paulo e prossegue até o dia 20.

Tripulando o barco San Chico 3, o comandante Francisco Freitas é acompanhado de Emílio Strassburger, Luis Eduardo Solkonik, Carlos Strassburger, Renê Garrafielo, Leandro Souza, Damien Bercht, Lucas Mazim e Xico Freitas.

O Jangadeiros ainda contará com atletas que participarão da competição em outras embarcações nas regatas no litoral paulista. O barco FelciDue terá em sua tripulação as irmãs Amanda e Geórgia (classe “470”), Isadora Dal Ri (“Laser”), Marcelo Corrêa e Andrei Kneipp. Na “C30” estão os velejadores Gabriel Kieling, Roberto Paradeda e Fábio Pillar.

(Marcello Campos)

