Um vídeo flagrou o momento em que um segurança de supermercado dá um soco no rosto de uma mulher só porque ela quebrou uma garrafa

Uma pessoa flagrou o momento em que um segurança de supermercado soca uma mulher no rosto após ela quebrar uma garrafa de vodka. Duas moças estavam no estabelecimento quando uma delas derrubou a bebida no chão. Em seguida, o rapaz pediu para que ela pagasse pelo dano, mas a mulher tentou argumentar.

Sem paciência, o segurança desferiu um soco no rosto da mulher, que começou a chorar. “Não acredito que você fez isso, você é um covarde”, diz. Chocadas, outras funcionárias do local afastaram o colega de trabalho de perto da vítima. O caso aconteceu na cidade de Sochi, na Rússia.

