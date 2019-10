Um voo foi cancelado após passageiro perceber fumaça e cheiro forte de uma das asas do avião

Nesse domingo, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras cancelou um voo entre Teresina (PI) e Recife (PE) depois que um de seus aviões precisou passar por uma manutenção não programada. O motivo: em vídeo gravado por um dos passageiros, a asa esquerda aparece exalando fumaça procedente do motor.

O voo AD 2996 tinha decolagem programada para as 6h no aeroporto local, por meio de um Airbus A320 com capacidade para 160 passageiros. O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional Petrônio Portella, quando a tripulação começava os procedimentos, ainda na pista.

Em nota, a companhia aérea confirmou o procedimento, embora não tenha informado oficialmente a causa da medida:

“Em função de uma manutenção não programada, a Azul precisou cancelar o voo AD2996 (Teresina-Recife), na manhã desse domingo”, manifestou-se a empresa. “Os clientes estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Anac [Agência Nacional de Aviação Civil], e serão reacomodados em outras operações da própria companhia”.

“Lamentamos eventuais aborrecimentos ocorridos e reforça que ações como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, finalizou a companhia aérea.

Susto

Na sexta-feira, a cantora carioca Anitta experimentou momentos de tensão quando viajava de avião até a cidade gaúcha de Igrejinha (Vale do Paranhana), onde se apresentou da 32ª Oktoberfest local. Ela contou em sua conta na rede social Instagram que a aeronave passou por uma forte turbulência.

“Nunca balançou tanto”, contou a artista de 26 anos em uma foto ao lado de dois amigos, não identificados. Eles estavam com ela a caminho do evento. Apesar do incidente, o desembarque foi feito dentro do prazo previsto e ela se apresentou normalmente. No sábado, ela já embarcou de volta para o Rio de Janeiro, onde deu prosseguimento à sua agenda.

Evento

Porto Alegre sediará uma nova edição da “Semana Safety”, entre esta terça e a sexta-feira. O evento tem como objetivo promover a discussão de assuntos relacionados à segurança operacional e será realizado no auditório do Núcleo Regional de Aviação Civil (avenida Severo Dullius nº 1.244, bairro São João).

A programação contará com apresentações sobre análise de risco na operação aérea, percepção de risco na aviação e gerenciamento do risco na manutenção aeronáutica. As palestras do dia têm como público-alvo operadores da aviação geral e da aviação regida pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 135.

Também estão previstas palestras sobre temas como examinadores credenciados, mecânicos autônomos, procedimentos e contratação de profissionais de manutenção. O público-alvo são os profissionais que atuam na área de manutenção e engenharia operadores aéreos e de organizações de manutenção aeronáutica.

No terceiro dia, as atividades serão voltadas à aviação geral. Com palestras sobre as atualizações das especificações operativas, inspeções com foco no RBAC nº 135, inspeções de rampa, sistemas PEL e CHT Eletrônica, dentre outros temas de interesse para operadores.

O encerramento terá como tema infraestrutura aeroportuária. Serão abordadas as alterações normativas aplicadas à infraestrutura aeroportuária, providências administrativas decorrentes do exercício das atividades de fiscalização em infraestrutura aeroportuária e a certificação operacional como promotor da melhoria da segurança operacional. Esse dia é voltado a profissionais que atuem na área de gestão aeroportuária.

(Marcello Campos)