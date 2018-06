Uma academia foi autuada durante operação para coibir crimes contra a saúde pública e as relações de consumo na Região Metropolitana de Porto Alegre

Uma operação conjunta da Delegacia do Consumidor e do Conselho Regional de Educação Física fiscalizou, na segunda-feira (04), academias de ginástica em Cachoeirinha e Porto Alegre para coibir crimes contra a saúde pública e as relações de consumo.

Os agentes públicos constataram que um estabelecimento localizado no bairro Vila Imbuí, em Cachoeirinha, estava funcionando sem a presença de um profissional habilitado, regularmente inscrito no Conselho Regional de Educação Física. A academia foi autuada.

A Delegacia do Consumidor instaurou procedimento policial para apurar a conduta do responsável legal pelo estabelecimento, que poderá ser responsabilizado criminalmente pela prática, em tese, de exercício ilegal da profissão, prescrito no artigo 47 do Decreto-Lei n° 3.688/41.

