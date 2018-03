Uma ação com quase 4 mil policiais fechou uma via expressa no Rio de Janeiro. Um tiroteio terminou com 9 detidos

Quase 4 mil homens — 3.400 militares das Forças Armadas, 150 policiais militares e 350 policiais civis do Rio de Janeiro — fazem uma operação nesta terça-feira (27) em comunidades do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Até as 10h30min, sete pessoas haviam sido presas, e duas, levadas pelo Exército à Cidade da Polícia.

De acordo com o CML (Comando Militar do Leste), essa é a maior operação realizada após o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio. Os homens contam com o apoio de blindados, aeronaves e equipamentos pesados de engenharia.

Por volta das 2h, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio de um blindado, entraram na comunidade. Houve confronto com criminosos e troca de tiros que durou 15 minutos. Por volta das 6h, o Exército cercou a comunidade, e não houve mais registros de tiroteio.

A Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi fechada nos dois sentidos. As alternativas para os motoristas que estiverem vindo da Zona Oeste em direção ao Centro são a Linha Amarela, o Alto da Boa Vista e a Autoestrada Lagoa-Barra.

Segundo a concessionária que administra a Linha Amarela, por volta das 9h, a pista lateral no sentido Barra chegou a ser interditada devido a um protesto do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias de Rodovias em Geral no Estado Rio de Janeiro. O trânsito foi liberado cerca de 20 minutos depois.

Na manhã desta terça, as Forças Armadas também fazem operação em penitenciária de Bangu, em batalhões especiais da Polícia Militar e fazem patrulhamento em regiões da Zona Sul e Centro do Rio.

O complexo de favelas tem uma Unidade de Polícia Pacificadora desde dezembro de 2013, mas é considerado um dos principais esconderijos de quadrilhas de roubo de carga na Região Metropolitana. Em janeiro, o Globocop flagrou criminosos descarregando aparelhos eletrônicos furtados.

Mais de 100 policiais de delegacias especializadas e distritais participam da ação, que envolve cerco e desobstrução de vias. Serão cumpridos mandados de prisão por parte da Polícia Civil.

Outras ações

Em agosto do ano passado, homens das Forças Armadas em conjunto com as polícias estadual e federal realizaram uma megaoperação, batizada de Onerat, para combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas na região do Lins de Vasconcelos. Ao todo, a ação reuniu 5 mil homens.

No início desse mês, homens do Exército, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal fizeram uma operação no Conjunto de Favelas do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Quase mil militares e 170 policiais, sendo 100 civis e 70 agentes rodoviários, participaram da ação.

O helicóptero das Forças Armadas lançou panfletos para a população denunciar criminosos da região. As forças de segurança garantem o anonimato das denúncias. Os militares também ficaram responsáveis pela revista de automóveis e pessoas.

Também neste mês o Gabinete Integrado fez operação na Vila Kennedy, em Bangu. Foram cinco presos. Dias depois, em apoio às forças da intervenção, a prefeitura derrubou barracas de comércio na Praça Miami.

