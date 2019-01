Uma alpinista famosa por postar fotos de biquíni no topo de montanhas morreu de frio após cair em um barranco durante uma trilha em Taiwan

Uma alpinista taiwanesa famosa por postar fotos vestida de biquíni em topos de montanhas morreu de frio após cair em um barranco durante uma trilha que fazia sozinha em Taiwan. Gigi Wu, como era conhecida, conseguiu contatar os serviços de emergência, mas o mau tempo atrasou as operações de resgate, segundo informações da imprensa local.

A mulher, de 36 anos, sofreu hipotermia – uma queda drástica da temperatura corporal normalmente causada pela longa permanência em um ambiente frio. No ano passado, sete alpinistas morreram de frio nos Alpes suíços quando foram surpreendidos por uma tempestade de neve.

Taiwan tem muitas montanhas que ultrapassam três mil metros de altura. No inverno, as temperaturas caem regularmente abaixo de zero. Popular nas redes sociais, Gigi Wu tem sido homenageada em suas páginas no Facebook como uma alpinista inspiradora.

Wu estava sozinha em uma excursão de vários dias no Parque Nacional Yushan, que abriga os maiores picos de Taiwan – com alturas que chegam a quase 4 mil metros. Ela era considerada uma alpinista experiente e supostamente usava equipamentos de proteção e tomava as precauções adequadas durante as expedições que fazia.

De acordo com o portal Taiwan News, o mau tempo impediu um helicóptero de resgate de alcançá-la três vezes. Uma missão de resgate foi, por fim, enviada a pé para socorrê-la. O corpo da alpinista foi encontrado na segunda-feira, após a temperatura na área ter atingido o ponto de congelamento, na noite anterior. A informação foi publicada pelo jornal taiwanês Liberty Times, com base em declarações da equipe de resgate.

Em 24 de dezembro, ela já havia postado uma foto mostrando suas pernas gravemente feridas junto a um texto em que relatava ter escorregado no caminho e que facilmente poderia ter caído ainda mais.

Fotos

Em uma entrevista de 2018 citada pelo portal Focus Taiwan, Wu contou que a ideia de postar fotos de biquíni surgiu depois de perder uma aposta para um amigo. O seu último post no Facebook para seus mais de 18 mil seguidores é de 18 de janeiro e mostra a vista de uma montanha acima das nuvens.

A mensagem atraiu mais de 1 mil comentários. Muitos posts acompanharam a dramática operação de resgate, quando não estava claro se ela ainda estava viva. Em comentários posteriores, internautas expressaram condolências, enaltecendo Wu como uma inspiração para a comunidade de alpinistas.

A hipotermia, que ocorre quando a temperatura normal do corpo, que é 37ºC, cai para menos de 35ºC, é normalmente causada pela longa permanência em um ambiente frio.

Durante uma exposição prolongada ao frio, o mecanismo de defesa do organismo tenta evitar a continuação da perda de calor. A pessoa começa a tremer para tentar manter os órgãos principais a uma temperatura normal. O fluxo sanguíneo para a pele é restringido e são libertadas hormônios para a produção de calor. Se o corpo já não tiver energia, a hipotermia pode ser fatal.

