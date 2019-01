Uma aposta do Rio Grande do Sul faturou mais de 2 milhões de reais na Lotofácil

Uma aposta de Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 1.763 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (14) em São Paulo. O sortudo ou sortuda faturou R$ 2.266.729,14, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21 e 24. Mais de 300 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 2.249,85 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil, que ocorre nesta quarta-feira (16), pode pagar R$ 1.700.000, conforme a Caixa.

Como jogar

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, é uma loteria feita para ser fácil de apostar e principalmente de ganhar. A pessoa marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,00. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: R$ 4,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 8,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 20,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais: 65% entre os acertadores de 15 números; 20% entre os acertadores de 14 números entre os 15 sorteados; 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Prescrição

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Recebimento de prêmios

Sendo vencedor, é possível pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. A Caixa recomenda que os apostadores não deixem de conferir os seus bilhetes de apostas.

Bolão Lotofácil

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números). É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

