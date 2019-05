Uma apresentação especial da Ospa celebra nesta sexta-feira os 100 anos da igreja São João Batista, uma das mais antigas de Porto Alegre

Dando início à edição 2019 da série “Igrejas”, nesta sexta-feira a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) celebra com um concerto os 100 anos da paróquia São João Batista, uma das mais antigas e tradicionais da Capital gaúcha. A iniciativa, que busca levar música de concerto a diferentes templos religiosos da cidade, conta com a presença de dois renomados músicos.

O evento está marcado para as 20h na própria igreja, localizada na avenida Benjamin Constant nº 76, bairro São João (Zona Norte). A entrada é franca. Mais informações pelo telefone (51) 3222-7387 ou no site www.ospa.org.br.

Sob a batuta do polivalente Arthur Barbosa, violonista da instituição, regente da Ospa Jovem e diretor artístico da Orquestra Eleazar de Carvalho em Fortaleza (CE), serão executadas composições de Verdi, Berlioz, Donizetti, Rossini e Mozart. Já os solos ficarão a cargo da renomada mezzo-soprano Angela Diel, vencedora do Prêmio Açorianos de Música de intérprete erudita.

Na primeira parte do programa, destaque para Giuseppe Verdi (1813-1901), considerado o maior nome da escola romântica italiana, é interpretado. A obra é a abertura de uma das óperas mais famosas de todos os tempos: ‘‘La Traviata’’, composta em apenas quatro semanas, enquanto Verdi ainda finalizava sua obra anterior (“II Trovatore”), o que indica uma grande versatilidade e facilidade para compor.

O concerto tem sequência com ‘‘Les Nuits d’Été’’, do francês Hector Berlioz (1803-1869). Compositor revolucionário, ele introduziu o conceito de música autobiográfica. A técnica se baseia na utilização de temas associados a ideias ou personagens centrais – com a incorporação de instrumentos variados à orquestra.

Em seguida, a ária “O Mio Fernando” de ‘‘La favorita’’ é executada. Peça de Gaetano Donizetti (1797-1848) segmentada em quatro atos, foi elaborada para um libreto de língua francesa de Alphonse Royer e Gustave Vaëz, baseado na peça “Le Comte de Comminges” de Baculard d’Arnaud. A peça diz respeito às lutas românticas do rei de Castela, Alfonso XI, e sua amante, a “favorita” Leonora, com pano de fundo para o conflito da expulsão moura da União Ibérica. Em seguida, os músicos retomam o terceiro ato da abertura de “La Traviata”, de Verdi.

Gioachino Rossini (1792-1868), por sua vez, é revisitado com a ária “Cruda Sorte”, da peça ‘‘L’italiana in Algeri’’. Essa obra peça demonstra a sobreposição dos instrumentos de madeiras, sem deixar de garantir a orquestração de diferentes melodias. Iniciada com um breve “Andante”, garante a variedade musical, com ondulações dramáticas que remetem aos clássicos do compositor.

Parte final

Para finalizar o concerto, os músicos executam a ‘‘Sinfonia nº 25’’, escrita por um então jovem de 17 anos chamado Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Com status de obra-prima, é composta dentro da tendência ‘‘Tempestade e Ímpeto’’, movimento artístico que tomava conta na Europa. Elaborada com preservação de seus sucessivos modelos, ganhou notoriedade como a música de abertura do premiado filme “Amadeus” (1984), sendo uma das duas sinfonias de Mozart elaborada em sol menor.

(Marcello Campos)