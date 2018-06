Uma ativista da Rússia criou um abaixo-assinado na internet, pedindo a punição de torcedores brasileiros que assediaram uma mulher durante o Mundial

A ativista russa Alena Popova criou um abaixo-assinado na internet para que os brasileiros que aparecem em um vídeo assediando uma mulher no país durante o Mundial sejam punidos. As imagens repercutiram nas redes sociais, motivando repúdio de internautas de diversos pontos do planeta. A petição é endereçada ao Ministério do Interior e à Embaixada do Brasil na Rússia.

“Acreditamos que os cidadãos estrangeiros presentes no vídeo devem se desculpar publicamente tanto para a mulher quanto a todos os cidadãos russos por machismo, desrespeito às leis do país, insultos e humilhação à honra e dignidade de um grupo”, escreveu Alena na petição, publicada no site “Change.org”.

Em entrevista à imprensa brasileira, ela frisou que o incidente também evidenciou a luta entre ideologias progressistas e valores tradicionais ligados ao conservadorismo: “Ainda é muito forte a ideia de que a mulher deve ser mãe e esposa, sem uma personalidade independente ou participação política, e que os homens são chefes da família”.

Entenda o caso

No vídeo, postado no último sábado, um grupo de pelo menos quatro brasileiros vestindo camisas da Seleção aparece em uma rua da Rússia, cantando músicas sobre a cor do órgão sexual de uma mulher. Eles cercam uma mulher loira, supostamente cidadã do país, e a estimulam a participar da brincadeira.

Sem entender a letra da música devido à barreira do idioma, a moça sorri e o grupo que muda um dos versos para um tom mais agressivo. A cena viralizou nas redes sociais e diversos internautas criticaram, acusando os turistas de machismo, racismo e assédio.

