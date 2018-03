Uma atriz acusou Steven Seagal de agressão sexual: A ex-modelo disse que o ator “colocou a mão sob a parte superior de seu biquíni e também tocou em sua genitália” quando ela tinha apenas 17 anos

Uma aspirante a atriz afirmou que tinha 17 anos quando o ator Steven Seagal a agrediu sexualmente durante uma suposta audição em 2002. Faviola Dadis disse em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (19) que acabara de mudar-se da Holanda para os Estados Unidos quando foi convidada a ir a um quarto de hotel em Beverly Hills para participar de um teste na presença de Seagal. Ele procurava atrizes para um filme que desejava fazer sobre Genghis Khan. Seagal já foi acusado de assédio por outras mulheres

A ex-modelo, que agora tem 33 anos, disse que no quarto só estavam Seagal e seu guarda-costas quando o ator “colocou a mão sob a parte superior de seu biquini e também tocou em sua genitália”.

Dadis disse que terminou a audição e se retirou imediatamente. Explicou que temeu ser colocada em uma lista negra, que a fez guardar segredo por tantos anos. Os fiscais do condado de Los Angeles disseram que estão revisando o caso. O advogado de Seagal, Anthony Falangetti, não se pronunciou sobre o assunto.

Outros casos

No início deste ano, uma atriz alegou que Steven Seagal a violou em 1993, quando ela tinha 18 anos, durante uma festa para celebrar o fim da rodagem de um filme, onde tinha tido um papel secundário.

Regina Simons classificou o alegado ataque sexual de Seagal como “muito predatório, muito agressivo e traumatizante”, durante uma entrevista que foi divulgada no programa televisivo “Megyn Kelly Today”, que passa na NBC.

Simons declarou que ficou surpreendida por ver que era a única convidada para a festa. No programa, detalhou: “Antes de dar por isso, ele estava em cima de mim e imobilizou-me”.

Ela disse que congelou e que sentiu como se tivesse saído do seu próprio corpo. Ela também afirmou que tinha apresentado queixa na polícia de Beverly Hills, no Estado da Califórnia, onde o incidente ocorreu.

Em novembro do ano passado, a atriz australiana Portia de Rossi se juntou às mulheres que denunciaram assédio sexual em Hollywood, ao relatar no Twitter um infeliz encontro com o diretor e ator Steven Seagal. Conforme ela escreveu, o caso aconteceu no escritório de Seagal, onde os dois marcaram de se encontrar.

“Ele me falou o quão importante era ter química fora da tela, enquanto me sentava e desabotoava sua calça de couro. Eu corri e liguei para a minha agente. Sem se espantar, ela respondeu: ‘Bom, eu não sabia se ele era seu tipo’”, publicou a atriz, casada com a apresentadora Ellen Degeneres, mas sem mencionar quando tudo aconteceu.

Dias antes, a atriz Julianna Margulies, protagonista da série “The Good Wife – Pelo Direito de Recomeçar”, havia revelado em um programa de rádio uma experiência similar com Steven Seagal nos anos 1990. O caso teria acontecido em um hotel de Nova York onde estava marcado um teste de elenco. “Saí ilesa, não sei como. Gritei para poder sair dali “, explicou Margulies.

Hollywood está imersa em uma enorme polêmica diante das acusações de abusos e assédios sexuais constantemente revelados. As acusações envolvem atores como Kevin Spacey e Dustin Hoffman e cineastas como Brett Ratner e James Toback, além de Seagal.

