Uma atriz pornô disse ter recebido ameaça após relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

A atriz pornô Stephanie Clifford, mais conhecida como Stormy Daniels, afirmou no domingo (25) ter recebido ameaças quando decidiu falar publicamente sobre seu romance com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em uma entrevista à rede norte-americana “CBS”, a atriz disse que, em 2011, foi abordada por um homem em um estacionamento na época que estava tentando vender sua história com Trump por US$ 15 mil para uma revista.

“Um cara veio até mim e disse: ‘Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história’. Aí ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse: ‘Essa é uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo com a sua mãe'”, revelou a atriz pornô.

Ainda segundo Daniels, alguns dias antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, Trump fechou um acordo com ela de US$ 130 mil para que ficasse em silêncio sobre o “affair” entre os dois.

No entanto, por ter descumprido o pacto de confidencialidade, a atriz pornô ressaltou estar correndo riscos de pagar US$ 1 milhão ao republicano.

Na entrevista, Daniels também revelou que conheceu Trump em 2006, durante um torneio de golfe de celebridades. Após terem sido apresentados, o atual presidente norte-americano a convidou para jantar e conhecer uma das suítes de seu hotel.

O romance aconteceu pouco tempo depois de Melania ter tido o filho mais novo de Trump, Barron. Daniels questionou o fato, mas segundo ela, o republicano persistiu com a relação extraconjugal.

“Eu perguntei, e ele só disse ‘Ah, é, não se preocupe com isso, temos quartos separados'”, revelou Daniels. A atriz ainda revelou que fez sexo com Trump sem camisinha e que por um logo tempo continuou tendo contato com o presidente norte-americano por telefone e em eventos

Pagamento confirmado

O advogado de Trump, Michael Cohen, confirmou o pagamento de US$ 130 mil a Daniels, mas argumentou ter feito isso sem que o presidente ou as organizações Trump soubessem.

Esse pagamento pode implicar em violação da legislação eleitoral americana, já que foi feito 11 dias antes da eleição.

A organização Common Cause, de combate à corrupção, protocolou uma denúncia junto à Comissão Eleitoral Federal para que se investigue se o pagamento foi ilegal. Caso a denúncia se confirme, ela pode acarretar em multas e até prisões. A entidade argumenta que o dinheiro deveria ter sido contabilizado como doação de campanha, pois teve o intuito de influenciar o pleito.

Quem é ela

Stormy Daniels nasceu Stephanie Clifford em Louisiana, em 1979. Seu nome artístico vem da filha de Nikki Sixx, baixista da banda Mötley Crüe, e do uísque Jack Daniels – que ela diz ter escolhido após ver um comercial chamando a bebida de “a favorita do sul”.

Após começar a trabalhar em clubes de strip tease aos 17 anos, ela migrou alguns anos depois para a indústria de filmes adultos, primeiro como atriz e depois como diretora.

Em 2004, recebeu o prêmio de atriz revelação no Adult Video News Awards, espécie de Oscar desse gênero de filmes. Além disso, fez participações nas “convencionais” comédias O Virgem de 40 Anos e Ligeiramente Grávidos .

A atriz também aparece no clipe da música Wake Up Call , da banda Maroon 5.

Ela disse ter cogitado se candidatar ao Senado pela Louisiana em 2010, mas desistiu porque sua candidatura não teria sido levada a sério.

