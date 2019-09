Uma audiência pública discute nesta terça o edital de concessão de mais um trecho da Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Nesta terça-feira, a prefeitura de Porto Alegre realiza uma audiência pública sobre a concessão do chamado “Trecho 2” da Orla do Guaíba. O evento está marcado para as 10h, na rua Siqueira Campos nº 1.300 (14º andar), no Centro Histórico.

Participam do encontro o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, e representantes do Instituto Semeia e Unops (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos), que apoiaram a elaboração do projeto.

O edital que prevê a exploração do Trecho 2 pelo setor privado tem lançamento previsto o mês que vem. “O critério de julgamento será a maior oferta de outorga fixa”, explica o site da administração municipal. De acordo com os estudos realizados sobre o tema, o investimento necessário é estimado em R$ 70,5 milhões.

A área a ser concedida tem quase 135 mil metros quadrados de área e 850 metros de extensão, além de uma faixa de água que vai da Rótula das Cuias ao Arroio Dilúvio, no trecho inicial da avenida Ipiranga, junto à avenida Beira-Rio.

“O objetivo é transformar o espaço em um polo de lazer e entretenimento, fazendo a sua operação de maneira sustentável no longo prazo, além de garantir um espaço público de lazer aberto à população e fomentar negócios e turismo”, acrescenta a prefeitura.

Implantação e operação

Caberá à concessionária vencedora da licitação a responsabilidade de construir a infraestrutura do Trecho 2, realizar a manutenção preventiva e corretiva das edificações e equipamentos. Também constam no rol de atribuições a limpeza e a segurança do local.

O permissionário deverá, ainda, zelar pela flora e pela fauna do parque e monitorar as suas condições, bem como disponibilizar banheiros e bebedouros de forma gratuita. Não poderá ser cobrado ingresso para acesso ao parque que deverá ser montado no local, exceto no que se refere ao uso de equipamentos como a imensa roda-gigante prevista pelo edital.

(Marcello Campos)

