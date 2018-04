Uma avalanche matou três montanhistas e deixou dois feridos nos Alpes suíços

Uma avalanche no fim da tarde de sábado (31) no cantão de Valais, nos Alpes suíços, resultou na morte de três montanhistas e deixou outros dois feridos, todos eles espanhóis, segundo confirmaram neste domingo (1°) à agência de notícias Efe fontes do Ministério das Relações Exteriores da Espanha.

A polícia de Valais disse que trabalha com a hipótese de que os três montanhistas que morreram por causa de uma avalanche eram espanhóis, assim como seus dois companheiros que sobreviveram com ferimentos, que não representam risco de morte.

“Partimos do princípio de que as cinco pessoas que foram arrastadas pela avalanche eram espanholas, duas das quais ficaram feridas. Assim nos indicam as primeiras investigações. Em relação às três pessoas falecidas, estamos na fase de identificação formal das vítimas”, declarou à Efe o porta-voz da polícia cantonal, Mathias Volken.

A polícia abriu uma investigação sobre o ocorrido e vai recolher os depoimentos dos dois sobreviventes. O porta-voz confirmou que os corpos dos três montanhistas mortos “foram recuperados da neve”.

O grupo se encontrava entre o setor de Fiesch e a estação de esqui de Fiescheralp (Valais), realizando uma travessia quando ocorreu a tragédia.

