Uma babá foi presa em flagrante suspeita de dopar crianças no Maranhão

A babá de duas meninas gêmeas, de quatro anos, foi presa em flagrante no domingo (3) suspeita de dopar ambas crianças com sonífero tarja preta, na noite do último sábado (2), na casa da família delas, localizada no município de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. As duas crianças passaram mal após a ingestão da medicação e estão internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital particular de São Luís.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi autuada pelo crime de dupla tentativa de homicídio. Ela foi transferida hoje do 21º Distrito Policial, no bairro Araçagi, para penitenciária feminina do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Ela nega a intenção de matar as crianças.

Os pais das meninas relataram à polícia que as filhas ficaram com as pernas sem força, cambaleando, logo depois de ingerirem a medicação controlada. A polícia não sabe a dose do remédio controlado que foi ministrado para as crianças. O frasco do remédio clonazepam de 2,5mg foi apreendido.

“Eles disseram que suspeitaram que a babá teria ministrado algo diferente às filhas e a questionaram. A babá disse a eles que o remédio caiu do bolso e as garotinhas ingeriam sozinhas, mas, depois, para a polícia, ela admitiu que deu a medicação a elas”, disse o delegado Valter Wanderley, responsável pela investigação.

Segundo o delegado, durante depoimento, a babá admitiu que deu a medicação controlada, em gotas, para que as crianças dormissem, pois estava “estressada”, mas não tinha a intenção de matá-las.

“Em um primeiro momento, ela disse que o remédio caiu do bolso e que as garotinhas tomaram sem ela saber. Mas, depois, confessou que as crianças ingeriram porque ela queria fazê-las dormir, pois estariam muito agitadas e ela estava estressada. A interrogada disse ainda que toma o remédio porque está estressada. Ela disse ainda que não tinha intenção de matar as crianças”, informou o delegado.

A mulher foi presa depois que um policial militar se passou por um pastor e marcou um encontro com ela em uma praça do bairro Cohatrac, em São Luís, após 24 horas tentando localizá-la. Ela foi ao local acompanhada de duas pessoas e recebeu voz de prisão.

“Um policial militar se passou por um pastor evangélico, enviou mensagens para o WhatsApp da suspeita e, quando ela respondeu, marcou um encontro dizendo que tinha um assunto importante para falar com ela. Quando ela chegou ao local, demos voz de prisão e trouxemos para delegacia de Araçagi”, disse o delegado.

A polícia disse que ela prestou depoimento sem a presença de um advogado e deverá ser assistida por um defensor público no decorrer do processo judicial.

A mulher trabalhava na residência das gêmeas havia seis meses, em regime de plantão das 19h do sábado até às 7h da segunda-feira. Depois que os pais das meninas suspeitaram da ingestão da medicação, demitiram a babá e levaram as filhas para o hospital. A polícia foi avisada em seguida e passou a trabalhar na localização da suspeita.

O hospital informou que não pode repassar informações sobre o estado de saúde de pacientes sem autorização da família. As meninas estão internadas na UTI desde o sábado.