Uma barbie! Ivete Sangalo aparece loira no The Voice e dá o que falar

Ao compartilhar uma montagem em que faz uma brincadeira com o look usado para a semifinal do The Voice Brasil, Ivete Sangalo viralizou nas redes sociais. Loiríssima e com um vestido brilhante, a cantora surgiu como a boneca Barbie na web. “Adquira já a sua! Ela dança e se você apertar a barriguinha ela diz: ‘Tira o pé do chão!'”, escreveu.

Mas o loiro é uma peruca que a cantora usou no programa em homenagem à apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012. A publicação rendeu diversos comentários. “Eu quero”, disse um internauta. “Olha que ela tem mais acessórios, porque vem com gêmeas”, brincou outra, ao fazer referência às filhas da cantora, Helena e Marina.

Confira:

