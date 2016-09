Uma bicicleta de aluguel é furtada por dia em Porto Alegre

Nos últimos 30 dias, além dos constantes atos de vandalismo, 31 bicicletas foram furtadas do BikePoa em Porto Alegre.

Desde 2012, quando começou o sistema de compartilhamento de bikes, 900 bicicletas já foram repostas, sendo 500 somente em razão de furto.

Além dos furtos, diariamente acontecem atos de vandalismo às estações e também com as bicicletas, com danos principalmente nos espelhinhos, freios, pedais e pneus.

“Esta realidade faz com que novas estratégias e ações sejam tomadas a cada momento, para proteger o bom funcionamento do sistema, que é um sucesso na cidade”, afirma a engenheira Alessandra Both, Gerente de Projetos e Estudos da Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Nesta linha, na implantação do novo sistema, após recente licitação, a EPTC autorizou a relocação de 12 estações, até então instaladas nos pontos mais críticos, com o registro do número elevado de atos de furtos e vandalismo. Elas estão sendo remanejadas para pontos de uma melhor iluminação e visibilidade, com grande circulação de pessoas.

Mas novas situações de mudanças de locais estão sendo avaliadas, para uma maior proteção dos equipamentos. Até então, os pontos mais expostos aos vândalos eram as estações localizadas nas imediações do BarraShopping, na rua da República e no Largo Zumbi dos Palmares.

O diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Cappellari, afirma que o BikePoa é uma marca positiva da cidade.

“Foi uma grande conquista, que merece ser preservada e ampliada, como estamos fazendo. A população precisa colaborar, preservando os equipamentos e denunciando os atos de vandalismos. Imagens destes atos de vandalismo e dos furtos das bikes já foram entregues à polícia para averiguações e identificação dos responsáveis.”

O sistema de bicicletas compartilhadas foi instalado na Capital em setembro de 2012. São 832 mil viagens já realizadas e 180 mil pessoas cadastradas.

