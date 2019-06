Uma brasileira foi morta pelo namorado na Espanha; Família faz campanha para repatriar o corpo

A polícia espanhola investiga as circunstâncias do assassinato da brasileira Ana Lucia da Silva, de 49 anos. O corpo dela foi encontrado numa casa em Córdoba pelo Corpo de Bombeiros – os militares, na ocasião, foram até o imóvel para apagar o incêndio. Ao lado do corpo da mulher, estava o de Salvador Ramírez, seu companheiro. O caso aconteceu na última semana.

A polícia espanhola acredita que Ana Lucia tenha sido morta pelo companheiro, segundo informações da mídia local. Autoridades daquele país informaram que este foi o milésimo crime produto de violência contra a mulher – a contagem é feita desde o ano de 2003. Nesta quarta-feira (19), o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, comentou o dado, por meio de suas redes sociais:

“A violência machista é a expressão mais terrível da desigualdade que sofrem as mulheres por serem o que são. Seguiremos combatendo com todas as nossas forças, mas nesta luta necessitamos de toda a sociedade. Nenhum passo para trás”, escreveu o presidente, no Twitter.

Segundo informou o jornal El Pais, a vítima chegou à Espanha no ano passado, acompanhada de uma filha adolescente – outros quatro ficaram no Brasil. A vítima mantinha um relacionamento desde o fim de 2018 com Ramírez, e moravam numa “casa humilde” em Córdoba. Ainda de acordo com o veículo, ela frequentou aulas para aprender o novo idioma e tinha conseguido um emprego como empregada doméstica.

A irmã de Ana Lucia, Priscila, e a filha dela lançaram uma campanha na internet para arrecadar dinheiro suficiente para o translado do corpo da vítima até o Brasil.

Houve um acontecimento em Córdoba, que foi um assassinato por violência de gênero. Pedimos às pessoas que nos ajudem, economicamente, para mandar o corpo ao Brasil. Assim desejava ela e seus filhos”, consta de um trecho da mensagem postada no vídeo.

Por meio de nota, o Itamaraty informou que o “O Ministério das Relações Exteriores tem conhecimento do caso e está em contato com a Polícia Nacional da Espanha.”

“O Consulado do Brasil em Madri acompanha a situação e, quando (e se) acionado por familiares ou amigos da nacional, poderá prestar assistência no que se refere aos trâmites legais para o traslado de corpo, apoiar no contato com as autoridades locais e acompanhar as investigações.”, diz o comunicado, que acrescenta:

“O Itamaraty esclarece que não existe previsão orçamentária ou legal para o custeio do translado de corpos de nacionais brasileiros falecidos no exterior.”

