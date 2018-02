Uma brasileira foi presa em Bangcoc com 106 cápsulas de cocaína no estômago

A polícia da Tailândia prendeu uma brasileira no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangcoc, com 106 cápsulas de cocaína em seu estômago, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (1º) por fontes oficiais.

A mulher, de 24 anos, foi detida na última terça-feira (30) pela unidade antidrogas no principal aeroporto de Bangcoc, onde chegou após passar pela capital da Etiópia e sair de São Paulo, declarou à Agência Efe, Chatri Ditonong, porta-voz da polícia.

As autoridades interrogaram a suspeita após receber uma denúncia e um exame de raio-X encontrou a droga no estômago da mulher.

Os agentes estimam a quantidade confiscada em 1,1 quilo, que estavam embaladas em preservativos.

A Justiça tailandesa castiga severamente o tráfico de drogas, sem considerar o consumo próprio ou o varejo, para frear as máfias que operam principalmente com metanfetamina e heroína.

Yakuza

Fontes policiais divulgaram no início de janeiro que as tatuagens características da máfia japonesa Yakuza e as redes sociais levaram à detenção, na Tailândia, de um membro do grupo que fugiu do Japão após o assassinato de um rival há mais de 14 anos.

Shineharu Shirai, de 74 anos e casado com uma tailandesa, foi detido na véspera em Lop Buri, capital da província homônima e situada a cerca de 120 quilômetros de Bangcoc, indicou o coronel Ukrit Pooklan, da polícia local.

Ele detalhou que a detenção ocorreu quando o japonês – que não possui a ponta do dedo mindinho da mão esquerda em razão do ritual chamado Yubitsume – jogava uma partida de xadrez.

Algumas fotos das tatuagens no peito e nas costas de Shirai, tiradas sem que ele tivesse conhecimento e publicadas nas redes sociais, delataram a presença do criminoso na Tailândia e alertaram as autoridades no Japão, que entraram em contato com a Interpol.

Segundo a Polícia da Tailândia, Shirai seria levado a Bangcoc para que o Departamento de Imigração decidisse primeiro o que fazer com sua situação de ilegalidade no país, já que ele não possui os documentos necessários. Depois provavelmente será enviado ao Japão. O detido pertenceu ao grupo Yamaguchi-gumi da Yakuza, segundo um veículo de imprensa tailandês.

Incêndio em aeroporto

O aeroporto de Khon Kaen, no nordeste da Tailândia, teve que suspender recentemente todas as suas operações por causa de um incêndio em um de seus terminais, obrigando a retirada de aproximadamente 1 mil pessoas do local, segundo informações de fontes oficiais. O caso ocorreu no último dia 26.

O fogo começou em uma sala de controle elétrico, localizada no terceiro andar do aeroporto, onde fica a área de embarque, segundo disse à Agência Efe, por telefone, o governador provincial, Somsak Jangtrakul.

Os bombeiros demoraram mais de uma hora em controlar as chamas que provocaram o corte do fornecimento de energia elétrica na instalação, mas sem deixar feridos.

O local permaneceu fechado por várias horas até toda a fumaça deixar o prédio, segundo Somsak, destacando a rápida intervenção dos funcionários do aeroporto evitou que os prejuízos nas instalações fossem maiores.

Os voos procedentes de Bangcoc, Chiang Mai (norte) e Phuket (sul) foram desviados para o aeroporto de Udon Thani, ao norte de Khon Kaen.

