Uma brasileira impedida de entrar na Irlanda relata que nos dias em que ficou presa em um presidio viu cenas de terror

Ao ser encaminhada para a cela, o desespero e o choro tomaram conta de Paloma ainda mais. A jovem afirmou que dividiu o dormitório com uma mulher irlandesa que afirmava ser alcoólatra e ter roubado um shopping. A brasileira ficou desesperada de dividir o mesmo espaço com uma suposta criminosa e não conseguiu dormir.

Quando chegou ao presídio, ela disse que estava com fome e lhe ofereceram um prato de carne moída com cenoura. No entanto, o cheiro da comida estava muito forte e ela não conseguiu comer. Depois, no almoço do dia seguinte, a jovem se surpreendeu com o tempo máximo de apenas 10 minutos para se alimentar e com as funcionárias do presídio servindo a comida com a mão. “Aquilo parecia vômito”, relatou.