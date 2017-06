Uma brasileira que trabalhava em um navio desapareceu em um cruzeiro na Itália. A família dela diz que ela sumiu após brigar com o chefe e terminar o namoro

A empresária Maria Clara Perrella, que intermediou a contratação de Simone e está em contato com a empresa MSC Cruzeiros, disse que, pelos registros oficiais do navio, ela não deixou a embarcação. Ela acrescentou que a polícia foi acionada. “A polícia de Brindisi entrou no navio e fez uma busca pelo navio inteiro para ver se a Simone estava lá. Chegaram à conclusão de que ela não estava realmente.”

O diretor da MSC Cruzeiros no Brasil informou que a empresa está acompanhando a situação de forma muito próxima e que, desde o primeiro momento, está trabalhando em contato com as autoridades locais e com a família para prestar o suporte necessário. O Itamaraty disse que acionou as autoridades italianas para tentar localizar Simone.

Atualmente, o MSC Musica faz um roteiro pelo Adriático, um dos mares que compõem o Mediterrâneo. A Guarda Costeira da Itália está conduzindo operações de busca nas zonas litorâneas do norte da península, mas até agora não há nenhuma pista. Maior transatlântico construído por uma armadora europeia

