Em média, uma a cada cinco crianças (21%) nesses 41 países de “alta renda” vive na pobreza, apesar de grandes desigualdades: uma a cada dez na Dinamarca e Islândia, enquanto na Espanha (16ª posição) o índice é de 30,5%, no México (38º), 31,6%, e no Chile, 25,5%.

Obesidade

A obesidade em crianças com entre 11 e 15 anos, que “constitui igualmente uma forma de má nutrição”, cresce na grande maioria desses países. A taxa de mortalidade neonatal (durante as quatro primeiras semanas de vida) foi reduzida nos últimos anos, mas Canadá, Estados Unidos, Chile, México, Bulgária e Turquia ainda apresentam índices superiores à média de 2,8 mortes por mil nascimentos.

Os países do Sul da Europa (Portugal, Itália e Espanha) apresentam os índices mais baixos de suicídio entre adolescentes e a Nova Zelândia, o mais elevado. No geral, esta taxa caiu nos últimos anos na maioria destes países. Também há uma clara redução da embriaguez entre os adolescentes a partir de 2010, assim como no índice de natalidade neste grupo.