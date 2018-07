Uma câmera de elevador desmentiu a versão do “Doutor Bumbum”, pois a sua paciente já passava mal ao deixar o apartamento do médico

Imagens do elevador do prédio onde mora o médico Denis Furtado, o Doutor Bumbum, desmentem a versão que ele deu ao ser preso, na semana passada, pela morte da bancária Lilian Calixto. Nas cenas, exibidas na última quinta-feira pela Rede Globo, a paciente, que havia feito um procedimento estético nos glúteos, na cobertura do profissional, na Barra, parece não se sentir bem e está amparada pela técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva e por Renata Fernandes Cirne, namorada de Denis. Além disso, há mais uma mulher no local, no momento do socorro. A pessoa, que até agora não tinha surgido na história, vai ser ouvida pela polícia.

Denis já havia afirmado que Lilian não estava passando mal ao deixar seu apartamento. Na entrevista que deu na delegacia, o médico contou que a paciente estava bem ao deixar o apartamento dele: “Perguntei a ela se estava com alguma dor, falta de ar. Absolutamente nada. Ela estava totalmente estável. E eu falei para ela: ‘a senhora está com uma queda de pressão, mesmo que leve. Vamos ao hospital e lá a gente avalia’. Ela disse ‘não doutor, não quero não, é sábado à noite, para que isso, não vou lhe incomodar’. Eu falei: ‘não, vamos, sim. É de praxe, a gente leva’”.

A mãe de Denis, Maria de Fátima Furtado, e o próprio médico também aparecem nas imagens do elevador. Os dois, além de Renata e Rosilane, foram indiciados por homicídio doloso qualificado.

Imagens das câmeras do hospital para onde Lilian foi levada também já demonstravam diferença entre os horários relatados.

Transferência

Renata Fernandes Cirne, namorada do médico Denis César Barros Furtado, o Doutor Bumbum, está grávida. Um exame de sangue confirmou a gravidez e, por conta disso, ela será transferida da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza para o presídio Talavera Bruce. As duas unidades ficam no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, mas o Talavera Bruce tem melhores condições para abrigar detentas gestantes.

No último dia 23, a Justiça rejeitou um pedido feito pela defesa de Renata para que a decretação da prisão da namorada do Doutor Bumbum fosse relaxada.

Renata está presa desde o último dia 17. Ele é suspeita de ter ajudado o médico no procedimento estético que resultou na morte da bancária Lilian Calixto.

A vítima morreu horas depois a se submeter a um implante de 300 ml de silicone nos glúteos. Além de Renata também estão presos o médico Denis Furtado e a mãe dele e também médica Maria de Fátima Furtado.

No último dia 23, a Justiça havia rejeitado um pedido feito pela defesa de Renata para que a decretação da prisão da namorada do Doutor Bumbum fosse relaxada.

No despacho em que negou a liberdade provisória da namorada do Doutor Bumbum, o juiz Bruno Arthur Vaccari Machado Manfretti, da 1ª Vara Criminal, revelou que uma outra vítima do médico apontou Renata como sendo a responsável, entre outras coisas, por captar clientes e realizar marcações de consultas e por combinar preços para os procedimentos.

Ainda de acordo com o despacho, a mesma vítima informou que o seu procedimento específico, que acabou não sendo realizado por conta de sua desistência ao saber do fato, iria ocorrer na residência de Renata.

Segundo o mesmo documento, após uma busca na mesma residência, feita por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), foram encontrados, depois indicação de Renata, material cirúrgico, medicamentos diversos, bem como aparelhos para exame de diagnóstico, usados por seu namorado.

Deixe seu comentário: