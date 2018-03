Uma cara nova para a Praça Otávio Rocha

Com o objetivo de dar uma cara nova a Praça Otávio Rocha, que anteriormente estava abandonada e gerando insegurança à população do entorno, o projeto Multifeiras promovido pelas Diretorias de Turismo e Indústria da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) já é uma realidade e acontece todas as terças e quintas-feiras, das 10h às 20h. A iniciativa conta com o apoio do Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região e do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (SHPOA).

A ideia do projeto surgiu da necessidade por parte dos empresários de hotéis, como é o caso do André Barcellos, do Continental Business Hotel localizado em frente à praça, e do comércio do entorno de ocupar o espaço a fim trazer mais vida e movimentação ao local. Para o diretor do hotel, a iniciativa é “extremamente valorosa para que os espaços públicos da cidade possam voltar a ser um ambiente de convivência prazerosa para os cidadãos”.

O Multifeiras reúne expositores para comercializarem artesanatos, antiguidades, discos de vinil, entre outros produtos. “Se tornou corriqueiro observamos nas ruas espaços públicos mal aproveitados e até abandonados. Transformar a praça em um centro de entretenimento, além de trazer mais uma oportunidade de renda aos artesões, promoverá o lazer e turismo em uma das principais praças de Porto Alegre”, afirma o presidente do SHPOA, Carlos Henrique Schmidt.

De acordo com a gerente de promoção turística da SMDE, Juliane Noschang, a feira é um projeto experimental e os comerciantes foram escolhidos por meio de uma triagem e de acordo com os perfis que melhor se encaixariam com a localização do evento. “Ali é uma palinha do Brique da Redenção, óbvio que em proporções menores, é uma iniciativa para incentivar a cultura e oportunizar espaço para exposição de peças de artistas locais. Tudo isso de maneira descontraída, garantindo lazer e maior segurança para os frequentadores dos arredores”, enfatiza Juliane.

Na semana em comemoração ao aniversário de Porto Alegre está previsto um evento especial na praça. Apresentações artísticas para todos os gostos, peças teatrais ao ar livre, shows de artistas locais e outras atrações. A ideia é que o público não frequente apenas para fazer compras, mas para se divertir.

