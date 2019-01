Uma caravana brasileira para conhecer o papa sofreu um golpe e teve um prejuízo de 110 mil reais

Um grupo de 22 católicos, entre jovens e idosos, relataram ter sido vítimas de um suposto golpe na tarde de sábado (19). As pessoas, que formavam uma caravana de Mato Grosso para participar da Jornada Mundial da Juventude, e conhecer o papa Francisco no Panamá, tiveram a viagem cancelada em cima da hora, além do prejuízo que soma mais de R$ 110 mil.

A Jornada Mundial da Juventude começa nesta terça-feira (22), e segue até domingo (27). De acordo com o coordenador estadual do Ministério Universidades Renovadas, Antônio Lima, as pessoas ficaram sabendo da caravana a partir de um grupo no WhatsApp, organizado pelo padre Wender Souza.

Em um folder, consta que a viagem, no valor de R$ 5 mil cada, estaria incluso um translado de Cuiabá à Cidade do México, com hospedagem de três dias, perto do Santuário de Guadalupe, além da opção de Acapulco por R$ 170 a mais. O outro translado era da Cidade do México ao Panamá, e de volta para Cuiabá. A viagem seria de 16 a 30 de janeiro. O valor da inscrição, R$ 1000, era a parte.

“Conversamos com o padre, sobre a forma de pagamento, o parcelamento e tudo mais e foi combinada certinha a nossa viagem, prevista para acontecer do dia 16 de janeiro, saindo de Cuiabá para Guarulhos, pela empresa Gol, e de Guarulhos estaríamos rumo ao México, pela empresa Copa Airline”, explica Antônio. Nesta segunda-feira, 21, o grupo partiria para o Panamá.

Com a aproximação da data, o grupo começou a cobrar pelas passagens. Eles foram informados que houve um problema e a data seria alterada: o México seria excluído do roteiro e eles iriam direto para o Panamá.

“Segundo o que ele nos passou, foi que a pessoa que ele passou o dinheiro da caravana, era uma ex-funcionária da agência. Ele contratou um advogado pra ver isso e também entrou em contato com a gerência da empresa, que tem um seguro pra cobrir isso. Através desse seguro, ele estaria realizando o pagamento da nossa viagem pro Panamá. Ontem nós recebemos no grupo do Whats da caravana, pelo padre, o print das reservas do nosso vôo. E esse vôo seria de Guarulhos ao panamá”, relata.

Ainda preocupados com a conexão de Cuiabá à Guarulhos, eles olharam o código de rastreio por meio de um aplicativo. As passagens estavam reservados, porém, não havia informação de assentos. Além disso, o grupo não iria no mesmo voo: alguns partiriam no dia 21, enquanto o outro no dia 22.

Na sexta-feira (18), Antônio conta que ligaram novamente para agência, confirmando que foi feita a reserva, mas o pagamento não havia caído. Foi então que o padre Wender ligou informando que a viagem tinha sido cancelada, e que receberiam o dinheiro de 30 a 60 dias.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com o padre Wender Souza, que informou que já tinha feito uma viagem para a Jornada Mundial da Juventude, porém, no Brasil. Essa foi a primeira vez que ele organizou uma viagem internacional, e para isso foi orientado por líderes de cada região a contratar uma agência, e não fechar pacote diretamente com empresas aéreas.

“Fizemos esse contrato com a empresa pra essa viagem, um pacote de 22 pessoas, que entrou em contato com a Copa Arlines. A empresa foi atendida por uma atendente chamada Joana, que realizou as reservas e os pagamentos. Entretanto, ela não existe, e não se sabe em qual conta e qual agência caiu o dinheiro. O resultado é que foi sabotado um grupo de pessoas e deram calote”, explica o padre. Ainda de acordo com ele, cerca de 200 pessoas caíram nesse mesmo golpe na Copa Airlines.

Ele informa que um boletim de ocorrência foi registrado e um advogado foi acionado para tomar as medidas cabíveis.

Deixe seu comentário: