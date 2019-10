Uma cidade do interior gaúcho servirá de cenário para longa-metragem sobre um herói do povo judeu

Com pouco mais de mil habitantes e conhecida como “a capital brasileira dos judeus”, a cidade de Quatro Irmãos (Região Norte do Rio Grande do Sul), foi o local escolhido para as gravações de um longa-metragem sobre a história do Barão Hirsch (1831-1896), que salvou milhares de judeus oriundos do Leste Europeu no século 20. O filme tem direção do gaúcho Osnei de Lima e tem conclusão prevista para o final do ano que vem.

No roteiro de “Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos” está a trajetória do banqueiro e filantropo alemão Moritz Von Hirsch, casado com uma das mulheres mais ricas do mundo e que decidiu patrocinar o envio de judeus para vários lugares do mundo, inclusive ao Rio Grande do Sul, a fim de que fugissem da opressão e discriminação no Velho Continente.

A produção contará com a participação especial do húngaro Andor Stern, 93 anos, atualmente o único sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz (Polônia) a residir no Brasil. ainda tem gravado em sua memória a vivência no lugar mais obscuro que a história do mundo pode registrar.

Elenco

O projeto reunirá em seu “cast” mais de mil pessoas, dentre atores e figurantes. Grandes nomes da teledramaturgia brasileira já estão confirmados:

– Narjara Turetta (“Malu Mulher”);

– Camilo Bevilacqua (“Carinha de Anjo”);

– Giuseppe Oristanio (“Os Dez Mandamentos”);

– Anselmo Vasconcelos (“Bar Esperança”);

– Alcione Mazzeo (“Topíssima”);

– Patrícia Vilela (“Malhação”);

– Reinaldo Gonzaga (“Senhora do Destino”);

– Cassio Pandolph (“O Candidato Honesto”);

– Pedro Pauleey (“Boogie Oogie”).

Autofinanciamento

O projeto é totalmente independente e não dispõe de recursos públicos ou leis de incentivo, sendo bancado pela própria produção com o apoio do setor privado. “O objetivo é rodar um filme que traga um pouco de esperança para a humanidade, e segundo a produção, deverá ficar pronto em dezembro de 2020, quando a equipe pretende exibi-lo primeiramente em Israel”, conta o diretor.

Além disso, um percentual dos recursos levantados pelo projeto têm sido enviada a organização “Projeto Escola Água Viva”, escola de Guiné-Bissau (África), onde cada criança recebe diariamente um prato de comida.

Quatro Irmãos

Denominada “Quatro Irmãos” em alusão aos quatro filhos de uma família de um comerciante desbravador do Sul brasileiro no século 18, a cidade gaúcha acabou se transformando na terra prometida para algumas centenas de famílias de imigrantes judeus vindos do leste da Europa, que passaram a viver com os moradores nativos da fazenda onde se instalaram.

Seus pioneiros haviam escapado das perseguições czaristas da Rússia do século 19, bem como dos conflitos mundiais do século 20 e do nazismo (1933-1945). Eles multiplicaram e seus descendentes estão em todos os continentes do mundo. A comunidade urbana sobreviveu aos tempos de abandono – quando a maioria dos imigrantes foram residir em várias cidades brasileiras.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: