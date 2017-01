Uma cobra foi encontrada no motor de um carro em Santa Catarina

Uma cobra caninana foi parar dentro do motor de um automóvel no bairro Itajuba, em Barra Velha, no Norte catarinense. O proprietário do Ômega acionou os bombeiros para a captura do animal, que mesmo não sendo peçonhento, segundo os militares, assustou por ter uma extensão de 60 centímetros. Ninguém se feriu.

Conforme os bombeiros, o dono do carro viu a cobra embaixo do veículo e, ao tentar espantá-la, ela se alojou no motor. “A cobra ficou rodando por 10 minutos dentro do motor, até conseguirmos que fosse para o chão para podermos capturá-la”, contou o subtenente Evandro Ribeiro Rodrigues.

Com um pinça de captura, os militares removeram o animal que foi solto no Parque Ecológico do Peabiru, em Barra Velha. De acordo com o subtenente Rodrigues, uma das razões para o aparecimento da cobra é o fato de o carro estar próximo a um matagal.

Riscos

“A caninana é uma espécie comum no Norte catarinense e quando as pessoas deixam lixo exposto acabam favorecendo o aparecimento de baratas e roedores, que são presas naturais das cobras”, explicou.

Segundo Ribeiro, as caninanas, em geral, evitam o contato humano. “É só não mexer no animal, porque a tendência dela é fugir das pessoas. Caso alguém seja picado, é importante capturar a cobra e apresentá-la durante o atendimento no pronto socorro, para que os profissionais administrem o soro adequado”, finalizou.

