Uma cobra sucuri engravida de si mesma e dá à luz filhotes saudáveis

Uma sucuri verde deu à luz dois filhotes saudáveis sem nunca antes ter cruzado. O caso ocorreu na última quinta-feira (23), no Aquário de New England, nos Estados Unidos, e despertou a atenção dos biólogos.

Esse tipo de reprodução se chama partenogênese e é comum entre plantas e insetos. No entanto, é raro entre os vertebrados e os bebês são expulsos do útero da mãe já mortos na maioria das vezes.

De acordo com o aquário, o nascimento não-sexual foi documentado em um número limitado de lagartos, tubarões, pássaros e cobras até hoje. Além disso, esse é o segundo caso conhecido entre as sucuris verdes no mundo, já que três nasceram em um zoológico do Reino Unido em 2014.

A serpente que deu à luz se chama Anna, tem oito anos, pesa 13,6 quilos e mede cerca de três metros. Ela apareceu grávida em janeiro deste ano sem a presença de machos, o que levou os biólogos a reavaliarem o sexo das cobras do aquário. Semanas depois, os pesquisadores confirmaram o caso de partenogênese.

O aquário New England afirma em comunicado que quer que os filhotes sejam manuseados por pessoas desde já, pois isso facilitará a realização de exames e procedimentos quando eles ficarem maiores.

Os biólogos confirmaram o sexo das “colegas de casa” de Anna, como é chamada a cobra, e testaram o DNA dos filhotes, que confirmou as suspeitas do especialistas. “Pode haver diferentes tipos de partenogênese, muitos dos quais não produzem cópias exatas de DNA de sua mãe”, explicou a organização do aquário. “No entanto, o sequenciamento genético limitado feito para essas duas jovens serpentes mostra correspondências completas em todos os locais testados.”

De acordo com Tony LaCasse, porta-voz do aquário, esse é um processo vulnerável para qualquer espécie de animal: “É uma estratégia reprodutiva completamente única e surpreendente, mas tem uma viabilidade baixa em comparação com a reprodução sexual”. A partenogênese é comum também na vida selvagem, e não apenas em cativeiro, de acordo com os pesquisadores.

Cobra píton é flagrada “vomitando” serpente da mesma espécie

a Austrália, uma cobra píton de 4 metros foi flagrada “vomitando” outra serpente da mesma espécie. De acordo com os especialistas, a prática de canibalismo desses animais é mais comum do que se acredita.

O momento foi observado por Kurt Jongedyk, gerente do Parry Creek Farm Tourist Resort e Caravan Park, que encontrou a serpente. De acordo com o seu relato, a cobra começou a expelir “uma píton ainda mais gorda com aproximadamente o mesmo comprimento”. Jongedyk compartilhou a insólita experiência em uma publicação no Facebook.

Pítons podem devorar animais substancialmente maiores que elas mesmas, mas ao contrário da crença popular, essas cobras não soltam suas mandíbulas para as engolirem: “Na verdade, as mandíbulas ficam conectadas o tempo todo”, disse Patrick T. Gregory, professor de biologia da Universidade de Victoria, no Canadá, ao site Live Science.

Deixe seu comentário: