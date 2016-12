Uma cobra venenosa capturada dentro do vaso sanitário deixou uma família em pânico

O vídeo de uma grande cobra encontrada em banheiro de um bloco de apartamentos em Pretória, na África do Sul, se tornou viral nas redes sociais depois que foi compartilhado. O manipulador de cobras que removeu a serpente disse que ele foi chamado para ir ao bloco de apartamentos e assim que chegou identificou a cobra como uma Snouted, altamente venenosa.

O profissional acha a cobra entrou no banheiro pelo sistema de esgoto dos apartamentos. Ele disse que faz remoção de cobra como um hobby, mas trabalha no Instituto Africano Snakebite. O manipulador de cobras aconselhou ainda as pessoas a nunca tentar fazer a remoção sozinhas, e sim chamar um especialista. Ele explicou que as cobras tendem a ser mais ativas durante os meses mais quentes.

Assista ao vídeo:

Comentários