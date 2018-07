Uma comissão do Senado aprovou um projeto que define as regras para a proteção de dados pessoais

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou nessa terça-feira o projeto de lei que define regras para a proteção de dados pessoais. A proposta segue para análise do plenário do Senado. Na prática, o texto define o tratamento desses dados por empresas e órgãos públicos com o objetivo de resguardar a privacidade das pessoas, inclusive na internet.