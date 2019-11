Um menino de 4 anos teve a perna rasgada por escada rolante após acidente em shopping de Curitiba

Uma criança de 4 anos ficou gravemente ferida, na tarde do último sábado (9), após sofrer acidente dentro do Shopping Ventura, no bairro Portão, em Curitiba (PR). Pedro foi com a família para passear e assistir a animação “A Família Addams” e descia a escada rolante para comprar doces com a mãe. Com a chegada deles no pavimento debaixo, deu-se início a todo o drama da família e a tentativa de acalmar o pequeno diante da dor provocada por um grande corte na perna.

De acordo com a pedagoga Kelen Priscila Machado Busato, tudo aconteceu de forma muito rápida. “Assim que ele levantou, já percebi o sangue na perna. Como me alertaram para não mexer nele, deitei ao lado do Pedro para distraí-lo. Nisso, minha mãe chegou e começou a gritar por socorro”, explicou.

Com Pedro no chão, a segurança do shopping e o Corpo de Bombeiros foram chamados para o socorro. Levado para o Hospital Pequeno Príncipe, o pequeno recebeu 13 pontos para fechar a perna rasgada.

Imagens

Sem saber ao certo o que aconteceu no local, a mãe solicitou imagens de segurança do shopping, mas não foi atendida. “Eu estava ao lado dele não acho que tenha se enroscado, já que em nenhum momento parou a descida. No dia seguinte, fui olhar a escada e vi uma emenda de alumínio, então acho que pode ter acontecido ali. Entrei em contato para solicitar as imagens, mas ontem me negaram”, informou.

O advogado que representa a família, João Carlos Farracha de Castro, confirmou que fará agora a solicitação judicialmente. “Diante da negativa que recebemos, vamos pedir as filmagens pela via judicial. Acredito que o acidente tem relação de consumo, então cabe a eles esclarecer o ocorrido”, disse.

Trauma

Mesmo quatro dias após o acidente, a mãe admite que é difícil relembrar do ocorrido. “Eu fecho meu olho e vejo a perna dele, lembro dos gritos de dor. Minha expectativa é que ninguém mais passe por isso”, comentou.

Com a entrevista da mãe, o pequeno Pedro também pediu para falar com a reportagem da Banda B. Já melhor, ele contou o que aconteceu: “Eu estava indo no cinema e minha perna cortou, daí rasgou. Doeu e na hora eu chorei”, disse o menino.

Nota

Em nota, o Shopping Ventura lamentou o incidente do último sábado e garantiu que prestou todo atendimento necessário à família. “Informa ainda que a escada rolante permaneceu em funcionamento na data do ocorrido e que o equipamento está em perfeitas condições de uso, com as vistorias e laudos em dia. O empreendimento reforça a importância de os responsáveis por crianças pequenas redobrarem a atenção durante o uso de escadas rolantes, respeitando as orientações de uso do equipamento”, divulgou o estabelecimento.